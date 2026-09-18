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Як Путін голосував на псевдовиборах?

Кремль оприлюднив відео, на якому глава Росії сидить перед комп'ютером, уважно вдивляється в монітор, кілька разів клацає мишкою, а після завершення процедури каже "спасибо".

Судячи з кадрів, процедура виявилася для Путіна не такою вже й інтуїтивною: спочатку він довго придивлявся до екрана та намагався зорієнтуватися з курсором. Перед кількома кліками диктатор промовив: "Не ошибёшься".

Кремль показав онлайн-голосування диктатора: дивіться відео

Втім, найбільше уваги користувачів мережі привернув не сам процес "волевиявлення", а комп'ютер, за яким сидів російський лідер. На останніх кадрах відео в нижньому правому куті монітора можна побачити повідомлення, схоже на стандартне попередження про необхідність активації Windows.

Тобто на тлі багаторічних заяв російської влади про "технологічний суверенітет" президент Росії голосував із комп'ютера, де операційна система Microsoft залишилася без активації. Окремо глядачі звернули увагу на логотип Dell на моніторі.

Компанія Dell після початку повномасштабного вторгнення припинила продажі та роботу на російському ринку, тож походження конкретного монітора з відео наразі не встановлене. Він міг бути придбаний у Росії раніше або потрапити туди через паралельний імпорт.

Саме ж дистанційне голосування Путіна не стало несподіванкою: він уже не вперше використовує електронний формат. Цьогоріч глава Кремля проголосував із робочого кабінету в Кремлі, а вибори до Держдуми проходять у Росії 18 – 20 вересня.