Еле справился с мышкой, а Windows оказалась неактивированной: как Путин голосовал на выборах

Владимир Путин проголосовал дистанционно на выборах в Госдуму. Кремль запечатлел этот исторический для компьютерной грамотности момент на видео.

Об этом пишут российские СМИ.

Как Путин голосовал на псевдовыборах?

Кремль обнародовал видео, на котором глава России сидит перед компьютером, внимательно вглядывается в монитор, несколько раз щелкает мышкой, а после завершения процедуры говорит "спасибо".

Судя по кадрам, процедура оказалась для Путина не такой уж и интуитивной: сначала он долго присматривался к экрану и пытался сориентироваться с курсором. Перед несколькими кликами диктатор произнес: "Не ошибешься".

Кремль показал онлайн-голосование диктатора: смотрите видео

Впрочем, наибольшее внимание пользователей сети привлек не сам процесс "волеизъявления", а компьютер, за которым сидел российский лидер. На последних кадрах видео в правом нижнем углу монитора можно увидеть сообщение, похожее на стандартное предупреждение о необходимости активации Windows.

То есть на фоне многолетних заявлений российских властей о "технологическом суверенитете" президент России голосовал с компьютера, на котором операционная система Microsoft осталась без активации. Отдельно зрители обратили внимание на логотип Dell на мониторе.

Компания Dell после начала полномасштабного вторжения прекратила продажи и работу на российском рынке, поэтому происхождение конкретного монитора с видео пока не установлено. Он мог быть приобретен в России ранее или попасть туда через параллельный импорт.

Само же дистанционное голосование Путина не стало неожиданностью: он уже не впервые использует электронный формат. В этом году глава Кремля проголосовал из рабочего кабинета в Кремле, а выборы в Госдуму проходят в России 18–20 сентября.