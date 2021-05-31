Путин не найдет пророссийского кандидата в Беларуси, кроме Лукашенко, – Пионтковский

Александр Лукашенко постоянно порождал у России надежду на то, что он согласится на аннексию Беларуси. Однако даже несмотря на нынешнее безнадежное состояние, самопровозглашенный президент не падает в объятия "старшего брата".
Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что Россия все время пытается внедрить на постсоветском пространстве идею "русского мира". Впрочем, по мнению публициста, Владимир Путин уже проиграл свою партию в Беларуси.
Читайте также Есть несколько причин подрыва доверия белорусов к Кремлю, – Латушко
Что сдерживает Путина
По словам Пионтковского, сейчас на российских телеканалах часто осуждают действия Лукашенко. Однако если Россия объявит об аннексии Беларуси, то это может стать толчком к новому народному протесту в стране.
Единственное, что сейчас удерживает Путина от того, чтобы, скажем, арестовать Лукашенко, это то, что ни одного другого пророссийского кандидата в Беларуси он не найдет,
– подчеркнул публицист.
К теме Путину не по зубам Украина, поэтому он ухватился за Беларусь – Шушкевич о "слиянии" с Россией
Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео
Последняя встреча Лукашенко и Путина: что известно
- Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 28 мая в Сочи и длилась около 5 часов.
- Лукашенко пожаловался Путину на авиационную блокаду, к которой прибегли ряд стран из-за задержания Романа Протасевича. Он также привез на встречу документы по ситуации с самолетом компании Ryanair.
- По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко также обсудили экономическое сотрудничество и "развитие двусторонних отношений".