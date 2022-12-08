Путин продолжает совершать ошибки в войне, зимой Украина может начать наступление, – генерал Милли

Россия продолжает терроризировать мирных жителей Украины. Однако это не влияет на действия Вооруженных Сил на фронте.

Об этом заявил генерал армии США Марк Милли. Он назвал российские атаки по мирному населению Украины – неприемлемыми.

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Путин продолжает совершать катастрофические ошибки в войне

По словам Милли, российский диктатор Владимир Путин потерпел поражение в целом, однако впереди еще много боевых действий. Генерал вспомнил, как украинцы победили первую атаку на Киев, а затем устояли в боях на Востоке страны.

Милли считает, что ситуация на фронтах стабилизировалась и в ближайшее время изменений не будет. Но все еще продолжается оккупация части украинской территории.

С наступлением зимы все немного замедлится из-за мороза. Тогда появится потенциальная возможность для наступления действия обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и рельефа местности. Поэтому мы увидим, что с этим произойдет,

– отметил Милли.

Он подчеркнул, что ракетные атаки – это атаки по мирному населению, и это просто неприемлемо. Так, оккупанты пытаются сломать хребет и волю украинского народа. Но все увидят, что это "не сломанный хребет, а повышение уровня устойчивости и сопротивления со стороны украинского народа".

Россия потеряла в войне в Украине почти 100 тысяч военных

Ранее Марк Милли сообщил, что российская армия лишилась более 100 тысяч солдат на войне. Впрочем, они убили и ранили 40 тысяч украинских мирных жителей.

"Было огромное количество страданий, человеческих страданий", – отметил генерал.