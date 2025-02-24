Это нас не касается: Путин сделал заявление о соглашении Украины и США по ресурсам

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва не заинтересована в возможности заключения соглашения между Киевом и Вашингтоном относительно редкоземельных ресурсов Украины.

Соответствующее заявление он сделал в комментарии пропагандистам, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В то же время он противоречит собственным словам по этому поводу.

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Что заявил Путин о соглашении

Глава Кремля заверил, что возможное соглашение между Украиной и Соединенными Штатами относительно редкоземельных металлов "не касается России". Владимир Путин сказал, что это "не наше дело". Впрочем, свое мнение об этом он не смог не озвучить.

По его мнению, перед соглашением Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам стоит сначала "оценить ресурсы". В то же время он сказал, что Россия является одним из лидеров в мире по запасам редкоземельных металлов.

Россия готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии,

– заявил Путин.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 24 февраля, собрал совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов страны-агрессора для обсуждения перспектив. Рассматривают "конкурентоспособность" России.