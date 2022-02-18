Совещание прошло 19 февраля в формате видеоконференции. В нем приняли участие постоянные члены Совета безопасности России, в частности представители силовых ведомств.

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Упоминали о ситуации вокруг Украины

В Кремле сообщили, что во время совещания обсуждали, в частности, ситуацию вокруг Украины. Там цинично заметили, что это делали "с акцентом на провоцируемую извне напряженность".

Накануне в Москве заявили о завершении ряда военных учений. Там утверждают, что вывозят боевую технику из-под границ нашего государства.

Впрочем, в украинском Минобороны отвод войск отрицали. Несмотря на это, отметил Алексей Резников, угроза нового вторжения – невелика.

Что еще обсуждали с Путиным

Кроме того, российский президент рассказал участникам совещания о ряде международных встреч и звонков, которые провел накануне. Речь идет, в частности, о переговорах с немецким канцлером Олафом Шольцом, французским президентом Эммануэлем Макроном и американским лидером Джо Байденом.

Также на онлайн-встрече с Путиным чиновники общались и о "гарантиях безопасности" для России.

Накануне Россия отреагировала на ответ США по поводу "гарантий безопасности". Там ожидаются, что их предложения якобы проигнорировали и разбрасываются обвинениями в сторону Запада.

Более того, Москва открыто пригрозила "мерами военно-технического характера", если Вашингтон не пойдет на ее требования. В частности, по поводу невступления Украины в НАТО.Как отметил спикер российского президента Дмитрий Песков, главной темой встречи стало "развитие высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности".

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