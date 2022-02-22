Путин заявил, что признал "республики" по всей границе Луганской и Донецкой областей

Владимир Путин после "признания" боевиков начал посягать на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Он заговорил о так называемых "конституциях" квазиреспублик.

Соответствующие маразматические заявления президент страны-агрессора сделал, выступая перед пропагандистами Кремля, после состоявшегося 22 февраля заседания Совета федерации, пишет 24 канал.

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Путин рассказывал, что "признал" не только боевиков на Донбассе, но и те границы "республик", которые они нарисовали в своих псевдоконституациях, посягнув на всю территорию Донбасса и Луганщины.

На этом агрессор не остановился и добавил, что будет оказывать своим марионеткам "военную помощь".

Путин хочет использовать войска за границей

Совет федерации РФ разрешил Путину использовать российские войска за границей.

В свою очередь Минобороны России заявило о намерении взять "под защиту" жителей Донбасса.

Страна-агрессор уже отправила силы на оккупированные территории Донбасса и Луганщины.

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