"Будет брать Бахмут еще пять лет": Путин пугает Запад продолжительной войной

В разведке США сообщают, что Владимир Путин намерен вести войну в Украине годами. Однако это не больше, чем попытки напугать Запад.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он подчеркнул, что никакого ресурса вести эффективную войну годами в России нет.

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Тизенгаузен не исключает, что тезисы о затяжной войне продуцирует сама Россия, мол, они будут готовы годами воевать, пугают, хватит ли на это западного оружия.

Россия не выдержит долгую войну

Политтехнолог уверен, что Россия не сможет воевать годами, ведь банально экономика просто не выдержит санкций, к тому же в России никак не смогут компенсировать потерю рынков.

Годами он может воевать, производя 20 – 30 ракет и запуская их раз в месяц сюда. Но к тому времени, даже уже через несколько месяцев, Украина будет насыщена системами ПВО,

– заметил эксперт.

Тизенгаузен ответил на угрозы Путина: смотреть видео

Россияне не готовы воевать годами

Воевать Путину придется сидя у себя в Кремле и угрожая словами. Или он будет воевать против своего народа, который в конце концов захочет есть.

Политолог предположил, что военные, которые вернутся с фронта, захотят компенсаций: "Сотни тысяч совершенно никому ненужных калек вернутся домой и скажут: "Я за тебя кровь проливал". А им скажут: "До свидания, я тебя не просил кровь проливать"". Так было и с афганцами, сначала они были практически героями, а потом стали не нужны ни стране, ни своим семьям.

По словам Тизенгаузена, хоть Путин и готов повоевать, однако вряд ли к этому готовы россияне.

Да и все понимают, что он более полугода Бахмут берет, но что он будет делать годами? Брать Бахмут еще 5 лет?,

– иронически прокомментировал политолог.

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