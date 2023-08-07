Последний шанс Лукашенко: сможет ли Путин втянуть Беларусь в войну с Украиной

У российского диктатора Владимира Путина дела совсем плохи. Он изо всех сил пытается найти себе союзников. Ближайший кандидат – Беларусь во главе с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Впрочем, втянуть его в войну будет крайне сложно.

Это в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил одно отличие между Лукашенко и Путиным.

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"Путин хочет втянуть Беларусь в войну. Ему надо сказать, что эта война разрастается в масштабах. Нужна поддержка хоть кого-то, чтобы показать миру, что у него есть союзники, мол, с которыми он воюет, не только он один", – объяснил Жданов.

Отличие Путина от Лукашенко

Впрочем, реализовать свой план российскому диктатору будет очень тяжело, считает военный эксперт. У него не хватит хитрости и опыта в плане политики.

"Лукашенко – политик. Путин – чекист, пытавшийся еще стать бизнесменом в начале своей карьеры. Он пытается, но вряд ли сможет. У Лукашенко это последний шанс не втягиваться в эту войну. Последний шанс оправдываться и доказывать потом, чтобы избежать наказание в Международном уголовном суде", – добавил он.

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