Последний шанс Лукашенко: сможет ли Путин втянуть Беларусь в войну с Украиной
У российского диктатора Владимира Путина дела совсем плохи. Он изо всех сил пытается найти себе союзников. Ближайший кандидат – Беларусь во главе с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Впрочем, втянуть его в войну будет крайне сложно.
Это в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил одно отличие между Лукашенко и Путиным.
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"Путин хочет втянуть Беларусь в войну. Ему надо сказать, что эта война разрастается в масштабах. Нужна поддержка хоть кого-то, чтобы показать миру, что у него есть союзники, мол, с которыми он воюет, не только он один", – объяснил Жданов.
Отличие Путина от Лукашенко
Впрочем, реализовать свой план российскому диктатору будет очень тяжело, считает военный эксперт. У него не хватит хитрости и опыта в плане политики.
"Лукашенко – политик. Путин – чекист, пытавшийся еще стать бизнесменом в начале своей карьеры. Он пытается, но вряд ли сможет. У Лукашенко это последний шанс не втягиваться в эту войну. Последний шанс оправдываться и доказывать потом, чтобы избежать наказание в Международном уголовном суде", – добавил он.
Олег Жданов о вероятном участии Беларуси в войне: смотреть видео
Россия хочет втянуть Беларусь в войну: последние новости
- Россия может использовать вагнеровцев для провокации "под чужим флагом" в Беларуси. Это стандартная схема для страны-оккупанта. Россиянам тяжело самостоятельно получать удары от ВСУ, поэтому они хотят втянуть Беларусь в войну.
- Провокация может произойти на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе. Для Евгения Пригожина в свою очередь это выгодно возможностью не только вернуть расположение Путина, но и финансирование его наемников. А вот Лукашенко ясно понимает, что вагнеровцы представляют для него угрозу.
- Тем временем Россия провоцирует НАТО с помощью Беларуси. Инцидент с прорывом воздушных границ Польши мог быть спланирован заранее с Путиным.