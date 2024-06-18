Жалуется на удары по России и хочет "демократии": Путин опубликовал статью перед поездкой в КНДР
Накануне визита в КНДР российский диктатор опубликовал статью, где написал слова похвалы этой стране за "твердую поддержку" оккупантов в войне против Украины. Он заявил, что готов к тесному взаимодействию с Северной Кореей, "чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".
Об этом говорится в публикации Путина в северокорейской газете "Нодон синмун", которую опубликовал сайт Кремля.
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Что написал Путин в статье
Глава Кремля заявил, что Россия "высоко ценит твердую поддержку КНДР" в проведении войны против Украины и солидарность этой страны с Россией по ключевым международным вопросам.
Конечно, не обошлось и без повторений своих традиционных нарративов о том, что США "делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь" войну в Украине и якобы отвергают все "попытки мирного урегулирования ситуации", в то время как страна-агрессор якобы "была и будет открыта для равноправного диалога по всем, сложным вопросам".
Не обошелся глава Кремля и без обвинений. Так, Путин обвинил "противников" России в том, что они "позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории". При этом, по утверждению российского диктатора, чаще всего такие удары якобы наносятся "по мирным целям".
Он заявил, что Россия будет поддерживать КНДР, а также готова "к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными". В частности, для этого планируется "выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии".
Заметим, что Путин, как объявил ранее Кремль, отправится в КНДР с визитом 18 – 19 июня. Известно, что в КНДР уже усиленно готовятся к прибытию российского лидера в страну. В частности, в центре северокорейской столицы развесили российские флаги и портреты Путина.
В КНДР ждут прибытия Путина: смотрите видео
Генсек НАТО рассказал, о чем свидетельствует визит Путина в КНДР
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что анонсированный Кремлем визит Владимира Путина в Северную Корею свидетельствует о том, что Россия все больше зависит от авторитарных стран.
- Об этом он сказал во время выступления в аналитическом центре Wilson Center в Вашингтоне 17 июня
- "Их (России – 24 Канал) ближайшими друзьями и крупнейшими сторонниками российских военных усилий, захватнической войны, является Северная Корея, Иран и Китай", – добавил он.
- На вопрос, какие действия может предпринять НАТО в связи с сотрудничеством этой "оси зла", Столтенберг напомнил, что против Северной Кореи уже наложили много санкций. "Проблема в том, что Россия сейчас нарушает эти санкции", – отметил генсек. Он отметил, что Северная Корея уже поставила в Россию один миллион снарядов, и этот поток оружия продолжается.