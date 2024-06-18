Жалуется на удары по России и хочет "демократии": Путин опубликовал статью перед поездкой в КНДР

Накануне визита в КНДР российский диктатор опубликовал статью, где написал слова похвалы этой стране за "твердую поддержку" оккупантов в войне против Украины. Он заявил, что готов к тесному взаимодействию с Северной Кореей, "чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".

Об этом говорится в публикации Путина в северокорейской газете "Нодон синмун", которую опубликовал сайт Кремля.

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Что написал Путин в статье

Глава Кремля заявил, что Россия "высоко ценит твердую поддержку КНДР" в проведении войны против Украины и солидарность этой страны с Россией по ключевым международным вопросам.

Конечно, не обошлось и без повторений своих традиционных нарративов о том, что США "делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь" войну в Украине и якобы отвергают все "попытки мирного урегулирования ситуации", в то время как страна-агрессор якобы "была и будет открыта для равноправного диалога по всем, сложным вопросам".

Не обошелся глава Кремля и без обвинений. Так, Путин обвинил "противников" России в том, что они "позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории". При этом, по утверждению российского диктатора, чаще всего такие удары якобы наносятся "по мирным целям".

Он заявил, что Россия будет поддерживать КНДР, а также готова "к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными". В частности, для этого планируется "выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии".

Заметим, что Путин, как объявил ранее Кремль, отправится в КНДР с визитом 18 – 19 июня. Известно, что в КНДР уже усиленно готовятся к прибытию российского лидера в страну. В частности, в центре северокорейской столицы развесили российские флаги и портреты Путина.

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