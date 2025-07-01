Путин проигрывает, – экс-глава МИД объяснил, как европейцы обошли Кремль

После саммита НАТО в Гааге и на фоне того, что страны-члены НАТО согласились увеличить расходы на собственную оборону, Владимир Путин начал расхваливать Дональда Трампа. Президент США отреагировал на "любезные заявления", отметив, что российский диктатор "снова уважает" Соединенные Штаты.

Дональда Трампа также очень тепло приняли на саммите в Гааге, а Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не скупился на комплименты президенту США. Министр иностранных дел Украины (2007 - 2009) Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, к какому результату привел "поединок" между Путиным и европейцами в лести Трампу.

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Трамп сплотил НАТО

"В соревновании, кто кого "переоблизывает", Путин проигрывает и довольно сильно, потому что такого шика, который Трампу организовали в Европе, у него просто нет. Поэтому европейцы обошли Путина на повороте и оставили далеко позади", – подчеркнул Огрызко.

Эти "подлизывания" Трампу нравятся, он реагирует на них соответствующим образом. Хотя, по словам дипломата, одно дело – красивые слова президента США о том, что как ему приятно, что "Путин уважает нашу страну". А с другой стороны – есть практические вещи.

Трамп не отказывается помогать Украине вооружением. США не дает нам его, но мы сможем его купить. Также он сказал, что хотя имеет сложности с системами Patriot, но для Украины несколько комплексов найдется.

Если это считать вкладом Трампа, как говорит бункерный бандит, в "урегулирование украинского кризиса", то пускай таких урегулирований будет больше и мы бы побольше получали от Трампа того, что нам нужно,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

Это не очень удачная попытка Путина продержаться и выгрести из ситуации, когда на него начинают откровенно плевать. Потому что заявление саммита НАТО, что Россия является долгосрочной угрозой для всех союзников, включая США, говорит, по мнению Огрызко, сама о себе.

Сегодня у Трампа появляются совершенно другие подходы и видение. Станут ли они окончательными и бесповоротными, пока трудно сказать. Сейчас не надо забегать вперед и считать, что сможем сразу решить все так, как нам хочется. Однако тенденция – положительная,

– отметил он.

Накануне саммита НАТО были определенные ожидания, что Трамп может совершить какой-то переполох в Гааге. Однако все получилось наоборот – он не только не сказал, что США покидает НАТО, а отметил, что все вместе будем работать над укреплением Альянса и решением о выделении государствами-членами 5% ВВП на оборону.

Пусть Трамп сделал это через колено – традиционным для него способом, но он сплотил и объединил НАТО, а не ослабил его. А как раз на это сильно рассчитывали в Москве,

– объяснил Владимир Огрызко.

Поэтому, по его мнению, ожидания Путина не оправдались и он в очередной раз "пролетел как фанера над Парижем", показав свои "глубокие" геополитические способности.

Напомним, что издание The Guardian пишет, что саммит НАТО в Гааге стал "хорошо срежиссированным унижением перед Дональдом Трампом". Организаторы мероприятия ради президента США сначала двухдневную встречу сократили до одного утра официальной части.

Также повестку дня саммита "цинично сузили до темы увеличения расходов на оборону", в то же время вопросы, которые могли бы "разозлить или поставить в неудобное положение" Трампа, в частности относительно войны в Украине, были проигнорированы.

Издание обратило внимание на то, что Марк Рютте "воспевал гениальность Трампа" по Ирану, а позже "чествовал его как пророка", что привел НАТО к цели – тратить 5% ВВП на оборону.

Как отмечают The Guardian, для Рютте и большинства лидеров НАТО это были "24 часа самоунижения с четкой целью – сохранить участие США в трансатлантическом альянсе".