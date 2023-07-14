ППК "Вагнера" не существует, – Путин впервые рассказал о якобы встрече с мятежниками в Кремле

Российский диктатор Владимир Путин рассказал о встрече с вагнеровцами, отметив, что юридически ППК "Вагнера" больше не существует.

Путин рассказал российским журналистам, что на встрече было 35 человек. Он отметил, что "дал оценку" действиям "вагнеровцев" на войне против Украины и во время мятежа 24 июня.

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Ну, да ПВК "Вагнер" не существует! У нас ведь нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! То есть, если нет закона, то нет и ПИК. Группа есть, но юридически не существует,

– отметил Путин.

Мол, "это частный вопрос, связанный с реальной легализацией". Диктатор и дальше стал объяснять, что это непростой вопрос, обсуждаемый в госдуме.

Вагнеровцам предлагали работу

Также российский диктор заявил, что предлагал вагнеровцам "несколько вариантов трудоустройства", "в том числе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой".

По словам Путина, большинство из присутствующих на встрече кивали головами на его предложения. Но Пригожин ответил, что "ребята не согласны с таким решением".

Была ли встреча Путина с вагнеровцами