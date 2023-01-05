Путин рассматривает оккупированный Крым и Беларусь как территории для ядерных провокаций, – ГУР

Украинские разведчики предупреждают, что Кремль рассматривает территорию временно оккупированного Крыма и Беларуси для осуществления провокаций. В этом контексте говорится даже о применении ядерного оружия.

Данную информацию подтвердил представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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По его словам, в Кремле ясно понимают, что такой шаг станет последним для режима Путина. И если Кремль осуществит это, то хуже будет России, а не Украине.

Да, есть информация, что оккупированный Крым и территория Беларуси Путиным рассматриваются для проведения таких провокаций. Вся эта информация отслеживается, разведданные есть, так что неожиданностью это не станет,

– сказал Юсов.

Ранее белорусский оппозиционер Павел Латушко также сказал, что Путин готовится разместить ядерное оружие в Беларуси. Латушко уточнил, что Путин не доверит ядерное оружие Лукашенко. Российский диктатор только хочет разместить его на территории Беларуси, но чтобы оно находилось под контролем российских военно-космических сил.

Он подчеркнул, что размещение ядерного оружия в Беларуси – это угроза не только Украине, но и ее западным партнерам, которые, по его мнению, оказывают недостаточное санкционное давление на Лукашенко.

ГУР о ядерной угрозе со стороны России

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что Россия имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия: как тактическую, так и стратегическую. Однако военная разведка Украины постоянно следит за ее перемещением.

Несмотря на то, что этот процесс не простой, но у ГУР МО Украины есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились начиная с 2014 года и раньше.

То, что Владимир Путин не собирается идти на уступки, уже давно было очевидным. На днях он подтвердил это, цинично заявив, что Россия якобы открыта для мирных переговоров с Украиной. Но в то же время кремлевский диктатор поставил условие относительно территориальных уступок. Путин публично требует от Украины территориальных уступок для мирных переговоров по прекращению войны. Об этом он лично сказал президенту Турции Реджепу Эрдогану,