Путин рассматривает оккупированный Крым и Беларусь как территории для ядерных провокаций, – ГУР

5 января 2023, 17:08
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Украинские разведчики предупреждают, что Кремль рассматривает территорию временно оккупированного Крыма и Беларуси для осуществления провокаций. В этом контексте говорится даже о применении ядерного оружия.

Данную информацию подтвердил представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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По его словам, в Кремле ясно понимают, что такой шаг станет последним для режима Путина. И если Кремль осуществит это, то хуже будет России, а не Украине.

Да, есть информация, что оккупированный Крым и территория Беларуси Путиным рассматриваются для проведения таких провокаций. Вся эта информация отслеживается, разведданные есть, так что неожиданностью это не станет,
– сказал Юсов.

Ранее белорусский оппозиционер Павел Латушко также сказал, что Путин готовится разместить ядерное оружие в Беларуси. Латушко уточнил, что Путин не доверит ядерное оружие Лукашенко. Российский диктатор только хочет разместить его на территории Беларуси, но чтобы оно находилось под контролем российских военно-космических сил.

Он подчеркнул, что размещение ядерного оружия в Беларуси – это угроза не только Украине, но и ее западным партнерам, которые, по его мнению, оказывают недостаточное санкционное давление на Лукашенко.

ГУР о ядерной угрозе со стороны России

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что Россия имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия: как тактическую, так и стратегическую. Однако военная разведка Украины постоянно следит за ее перемещением.

Несмотря на то, что этот процесс не простой, но у ГУР МО Украины есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились начиная с 2014 года и раньше.

Обратите внимание! То, что Владимир Путин не собирается идти на уступки, уже давно было очевидным. На днях он подтвердил это, цинично заявив, что Россия якобы открыта для мирных переговоров с Украиной. Но в то же время кремлевский диктатор поставил условие относительно территориальных уступок. Путин публично требует от Украины территориальных уступок для мирных переговоров по прекращению войны. Об этом он лично сказал президенту Турции Реджепу Эрдогану,
Автор: Альона Захарова