"Деды воевали" и они будут: Путин разрешил определенным чиновникам служить в армии после 70 лет

Личный состав русской армии сокращается с каждым днем благодаря усилиям ВСУ. Так что диктатор Путин решил разрешить некоторым чиновникам продолжать военную службу после достижения ими возраста 70 лет.

Соответствующий указ опубликовали российские СМИ, сообщает 24 канал. Он касается управляющих федеральных органов исполнительной власти и госорганов.

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Что там снова задумал диктатор

Диктатор Путин решил изменить положение о порядке прохождения военной службы и таким образом разрешить руководителям федеральных органов служить после 70 лет. Скорее всего, это связано с потерями русской армии. Или с тем, что диктатор хочет продемонстрировать, что и после 70-ти можно быть бойцом (намекая на себя, конечно).

Практически диктатор просто отменил возрастные ограничения, которые ранее существовали в русском законодательстве. То есть если до сих пор чиновники могли проходить военную службу до 70 лет, то теперь – пока хотят или могут. Так что вариант, что Путин принял такое решение после того, как ему исполнилось 70 – уже, возможно, и не шутка.

Также диктатор решил разрешить подписывать контракты военным с высоким званием по достижении предельного возраста.

Потери русских в войне

Пока диктатор придумывает новые пути пополнения армии, украинские воины продолжают уничтожать врага. По состоянию на 14 ноября наши воины ликвидировали и уничтожили:

личного состава – 81 370 человек;

танков – 2 848 единиц,

боевых бронированных машин – 5 748 единиц,

артиллерийских систем – 1 839 единиц,

РСЗО – 393 единицы,

средств ПВО – 206 единиц,

самолетов – 278 единиц,

вертолетов – 261 единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 509 единиц,

крылатых ракет – 399 единиц,

кораблей и катеров – 16 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 316 единиц,

специальной техники – 160 единиц.

Интересно – ситуация на фронте по состоянию на 14 ноября: смотрите видео