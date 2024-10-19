Путин уже взорвал свою самую большую "бомбу": как она действует

Россия, несмотря на вторжение на территорию Украины, остается членом международных организаций, которые должны обеспечивать мировой порядок. Это абсурд, ведь страну-агрессора, за ее преступления, уже давно должны были лишить членства в ООН.

Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что это проблема международного уровня. Он отметил, что Владимир Путин уже взорвал самую большую "бомбу", говорится о порядке в мире, который был создан после Второй мировой войны.

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Преступные действия Путина

Сергей Жирнов подчеркнул, что, после после аннексии Крыма, кремлевский диктатор нарушил все договоренности, которые были заключены о безопасности Украины. К сожалению, Запад не отреагировал на это, а члены Организации Объединенных Наций продолжают вести диалог с Россией и сидеть за общим столом.

Если в ООН и принимают какие-то важные решения, то там нет механизмов, которые бы давали указания о запрете отношений со странами, нарушающих устав организации,

– сказал он.

ООН оказалась совсем не действенным объединением. По словам экс-сотрудника КГБ, проблема заключается в том, что альтернативы пока нет.

"Надо распускать ООН и создавать новую организацию, где были бы механизмы для принуждения по выполнению важных решений. Ведь вся проблема Организации Объединенных Наций заключается в том, что там этого нет", – подчеркнул Жирнов.

Механизмы принуждения

Экс-сотрудник КГБ заметил, что есть методы, которые, однозначно, могут влиять на выполнение решений ООН. Это не сложные механизмы.

Достаточно объявить полную экономическую блокаду той стране, которая отказывается подчиняться воле международного объединения. Тогда ни Иран, ни Северная Корея, ни Россия не выдержат этого давления. Речь идет не о санкциях, а о сплошном запрете обмена чего-либо,

– добавил он.

Важно отметить, что Организация Объединенных Наций не имеет достаточно средств для помощи украинцам этой зимой, об этом заявила представитель УВКБ ООН Каролина Линдхольм Биллинг. Пока ООН имеет лишь 47% от необходимого финансирования, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 70%.