Россияне озадачены, что Путин развернул "космические войска" для защиты Курщины

Россияне озадачены тем, что их диктатор Владимир Путин развернул Воздушно-космические силы для защиты Курской области из-за нехватки личного состава из-за продвижения украинских военных в регионе.

В подразделении задействованы механики и инженеры с российского космодрома. О развертывании временной мотострелковой дивизии Воздушно-космических сил России в Курской области первыми сообщили российские СМИ.

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Что известно о подразделении

"Космические войска" создали в мае – июне 2024 года, подразделение состоит из персонала охранных и логистических компаний, инженеров, механиков, некоторых офицеров и военнослужащих с российского космодрома.

В его скад также входит персонал со специальных складов Воздушно-космических сил и радиолокационных станций в Воронежской области, которые ранее отвечали за укомплектование российских сил ядерного сдерживания.

Россияне обескуражены

В сети россияне активно выражают откровенное смущение из-за решения о передислокации подразделения в Курскую область. Ведь, по сути это стрелковый полк, а не "космические войска".

"Понятия не имею, почему они называют себя мотострелками, если там нет никаких признаков этого. По сути, это стрелковый полк", – пишут российские тг-каналы.

Отмечают, что участникам полка приходится "выпрашивать у других подразделений что-нибудь посерьезнее, чем автомат Калашникова".