Перед угрозой бунтов: Путин решил частично вернуть в Россию свои карательные отряды
После удачной, но достаточно тяжелой для путинского режима волны мобилизации, в Кремле действительно боятся возможных протестов во время проведения очередного набора смертников. Для подавления каких-либо бунтов Путин и его окружение собираются вернуть с фронтов часть Росгвардии.
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, высшее российское военно-политическое командование всерьез рассматривает варианты противодействия бунтам в ходе более жесткого продолжения мобилизационных мероприятий. При этом в Москве вообще не боятся какого-либо противодействия режиму со стороны среднестатистического населения – Путина смущает только возможность протестов среди чмобиков.
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Так случилось, что после объявления мобилизации наибольшее неповиновение демонстрировали совсем не те, кто мог бы под нее попасть, не родственники мобилизованных, которых отправляли на смерть, а непосредственно сами чмобики.
Будут бунтовать, потому что на войну посылают без оружия
- При этом мобилизованные нарушали приказы командиров и отказывались уезжать не потому, что им не нравится идея убивать украинцев, а из-за плохого обеспечения и отношения к ним со стороны руководства.
- Семьи чмобиков по большей части молчали, когда их сыновей и родителей забрасывали на фронт без подготовки, когда офицеры оставляли их на произвол судьбы и убегали с поля боя. Они никак не реагировали на гибель тысяч мужчин на чужой земле.
- Согласно просчетам окружения кремлевского диктатора, режиму не стоит бояться российского общества как такового. Ведь среднестатистические "Ваньки" не способны объединяться и отстаивать свои права. Им наплевать, если государство будет убивать их детей. Какое-то неповиновение возможно только, если проблема коснется непосредственно их самих. Впрочем, поскольку никто из окружения не поддержит попавшего в беду московита, диктатору нечего бояться.
- Однако тысячи мобилизованных, которых завозят на полигоны и оставляют в бесчеловечных условиях без еды, снаряжения и подготовки, действительно могут начать бунты.
Именно поэтому чмобики практически никогда не видели оружия во время "подготовки". Особенно когда к ним с показательными проверками приезжал хотя бы кто-то из командования. Совсем лишили возможности даже подержать автомат в руках мобилизованных после массового расстрела на полигоне.
Как именно захватчики готовят свою орду в Беларуси и за Уралом точно не известно, однако ближе к украинским границам им раздают незаряженное оружие, страйкбольные приводы или вообще деревянные макеты. Кроме того, тысячи мобилизованных иногда держат в клетках, заставляют питаться за свой счет и жить в не приспособленных для этого палатках при минусовой температуре. Как настоящие безвольные рабы, которые должны отправиться на фронт и умереть там при царе, чмобики не имеют никаких прав на выходные или на отпуска.
Все эти факторы вместе с огромным количеством алкоголя иногда приводили к достаточно серьезным актам неповиновения, драк и даже массовых побегов в самоволке. Подавлять подобные протесты российскому командованию приходилось с помощью спецназовцев.
Впрочем, в связи с тем, что огромное количество росгвардейцев находится на фронте, иногда ситуация вполне могла бы выйти из-под контроля Москвы. Если бы чмобики продемонстрировали хоть какую-то смелость и смогли преодолеть маленькие отряды полиции, противиться им было бы некому.
Поэтому из-за того, что вторая волна "могилизации" в России будет значительно большей по количеству, а условия для набранных в армию ухудшатся, у Путина решили подстраховаться и вернуть из Украины натренированных бить невооруженную толпу росгвардейцев.
Кадыровцы "отвоевались"
Основу карательных отрядов для чмобиков в местах их сборов и подготовки должны составить группировка кадыровцев. На это существует целый ряд причин.
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Во-первых, восхваление бородатых предателей Ичкерии закончилось после первых прилетов по их казармам. Чтобы там не рассказывал Кадыров в тиктоке, его коллеги штурмовали только заброшенные дома украинцев вдали от фронта.
После попыток удержаться в Гостомеле и других пригородах Киева некоторые командиры "донов" вообще скрылись в Беларуси, а их подчиненные занимались мародерством в тылу, расстреливали светофоры на уже зачищенных улицах Мариуполя, а также устраивали фотосессии в лесах вдали от фронта.
Единственная полезная функция, которую выполняли кадыровцы для Путина в Украине, – подавление протестов на фронтах и наказание дезертиров. Ведь, едва увидев бороду и услышав кавказский акцент, российские солдаты мгновенно демонстрируют мокрые штанишки так же, как Шойгу при приближении к месту фронта в Крыму.
Кроме того, в последние месяцы кадыровцы не выражают никаких желаний находиться в Украине. Ведь случаи прилетов снарядов GMLRS по их дальним от передовой позициям значительно участились после начала конфронтации обиженного жизнью Рамзана с российскими спецслужбистами. Так, говорят, сам властитель временно захваченной решистами и коллаборантами Чечни уговаривал Путина вернуть его армию домой, где тепло и безопасно.
Именно кадыровцы станут основой Росгвардии, которая будет возвращаться с фронта домой для выполнения "очень опасных миссий" – контроля за чмобиками. Ведь протесты мобилизованных – это единственное, чего опасается Путин внутри России.