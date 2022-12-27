Перед угрозой бунтов: Путин решил частично вернуть в Россию свои карательные отряды

После удачной, но достаточно тяжелой для путинского режима волны мобилизации, в Кремле действительно боятся возможных протестов во время проведения очередного набора смертников. Для подавления каких-либо бунтов Путин и его окружение собираются вернуть с фронтов часть Росгвардии.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, высшее российское военно-политическое командование всерьез рассматривает варианты противодействия бунтам в ходе более жесткого продолжения мобилизационных мероприятий. При этом в Москве вообще не боятся какого-либо противодействия режиму со стороны среднестатистического населения – Путина смущает только возможность протестов среди чмобиков.

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Так случилось, что после объявления мобилизации наибольшее неповиновение демонстрировали совсем не те, кто мог бы под нее попасть, не родственники мобилизованных, которых отправляли на смерть, а непосредственно сами чмобики.

Будут бунтовать, потому что на войну посылают без оружия

При этом мобилизованные нарушали приказы командиров и отказывались уезжать не потому, что им не нравится идея убивать украинцев, а из-за плохого обеспечения и отношения к ним со стороны руководства.

Семьи чмобиков по большей части молчали, когда их сыновей и родителей забрасывали на фронт без подготовки, когда офицеры оставляли их на произвол судьбы и убегали с поля боя. Они никак не реагировали на гибель тысяч мужчин на чужой земле.

Согласно просчетам окружения кремлевского диктатора, режиму не стоит бояться российского общества как такового. Ведь среднестатистические "Ваньки" не способны объединяться и отстаивать свои права. Им наплевать, если государство будет убивать их детей. Какое-то неповиновение возможно только, если проблема коснется непосредственно их самих. Впрочем, поскольку никто из окружения не поддержит попавшего в беду московита, диктатору нечего бояться.

Однако тысячи мобилизованных, которых завозят на полигоны и оставляют в бесчеловечных условиях без еды, снаряжения и подготовки, действительно могут начать бунты.

Именно поэтому чмобики практически никогда не видели оружия во время "подготовки". Особенно когда к ним с показательными проверками приезжал хотя бы кто-то из командования. Совсем лишили возможности даже подержать автомат в руках мобилизованных после массового расстрела на полигоне.

Как именно захватчики готовят свою орду в Беларуси и за Уралом точно не известно, однако ближе к украинским границам им раздают незаряженное оружие, страйкбольные приводы или вообще деревянные макеты. Кроме того, тысячи мобилизованных иногда держат в клетках, заставляют питаться за свой счет и жить в не приспособленных для этого палатках при минусовой температуре. Как настоящие безвольные рабы, которые должны отправиться на фронт и умереть там при царе, чмобики не имеют никаких прав на выходные или на отпуска.

Все эти факторы вместе с огромным количеством алкоголя иногда приводили к достаточно серьезным актам неповиновения, драк и даже массовых побегов в самоволке. Подавлять подобные протесты российскому командованию приходилось с помощью спецназовцев.

Впрочем, в связи с тем, что огромное количество росгвардейцев находится на фронте, иногда ситуация вполне могла бы выйти из-под контроля Москвы. Если бы чмобики продемонстрировали хоть какую-то смелость и смогли преодолеть маленькие отряды полиции, противиться им было бы некому.

Поэтому из-за того, что вторая волна "могилизации" в России будет значительно большей по количеству, а условия для набранных в армию ухудшатся, у Путина решили подстраховаться и вернуть из Украины натренированных бить невооруженную толпу росгвардейцев.

Кадыровцы "отвоевались"

Основу карательных отрядов для чмобиков в местах их сборов и подготовки должны составить группировка кадыровцев. На это существует целый ряд причин.

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Во-первых, восхваление бородатых предателей Ичкерии закончилось после первых прилетов по их казармам. Чтобы там не рассказывал Кадыров в тиктоке, его коллеги штурмовали только заброшенные дома украинцев вдали от фронта.

После попыток удержаться в Гостомеле и других пригородах Киева некоторые командиры "донов" вообще скрылись в Беларуси, а их подчиненные занимались мародерством в тылу, расстреливали светофоры на уже зачищенных улицах Мариуполя, а также устраивали фотосессии в лесах вдали от фронта.

Единственная полезная функция, которую выполняли кадыровцы для Путина в Украине, – подавление протестов на фронтах и наказание дезертиров. Ведь, едва увидев бороду и услышав кавказский акцент, российские солдаты мгновенно демонстрируют мокрые штанишки так же, как Шойгу при приближении к месту фронта в Крыму.

Кроме того, в последние месяцы кадыровцы не выражают никаких желаний находиться в Украине. Ведь случаи прилетов снарядов GMLRS по их дальним от передовой позициям значительно участились после начала конфронтации обиженного жизнью Рамзана с российскими спецслужбистами. Так, говорят, сам властитель временно захваченной решистами и коллаборантами Чечни уговаривал Путина вернуть его армию домой, где тепло и безопасно.

Именно кадыровцы станут основой Росгвардии, которая будет возвращаться с фронта домой для выполнения "очень опасных миссий" – контроля за чмобиками. Ведь протесты мобилизованных – это единственное, чего опасается Путин внутри России.