Что именно Путин хотел показать своей поездкой в Ростов, проанализировали в ISW

Российский диктатор ночью 19 августа якобы посетил штаб так называемой "СВО". В частности, встретился там с Герасимовым.

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что именно хотел показать "бункерный" диктатор своим визитом в Ростов-на-Дону. Об этом пишет 24 Канал.

К теме В то время как в Крыму раздавались взрывы: Путин встречался с Герасимовым в Ростове-на-Дону

Путин пытается убедить, что контролирует свой режим и армию

Недавно Путин встретился с начальником российского генштаба Герасимовым и старшими офицерами в штабе южного военного округа. Кстати, это был первый визит этого военного преступника в Ростов-на-Дону после того, как Пригожин с вагнеровцами "захватили" штаб во время мятежа.

Аналитики отметили, что президент России очень редко посещает районы, связанные с войной против Украины.

Визит Путина в штаб южного военного округа, вероятно, публичный жест того, что он продолжает поддерживать Герасимова и его группу командований, несмотря на то, что эти командиры не смогли остановить восстание "Вагнера" или достичь военных целей, которые поставил перед ними Путин. Визит Путина состоялся примерно через два месяца после мятежа, и он, вероятно, пытается представить себя контролирующим свой режим и армию,

– подчеркнули в ISW.

Важно Все решения приняты, – Данилов рассказал, какое будущее Украины "определил" Путин

Справка. Российские пропагандисты ночью 19 августа начали распространять видео, что якобы Путин приехал в Ростов-на-Дону и встретился с Герасимовым.

Правда, обнародованные кадры вызывают очень много сомнений. В частности, действительно ли это был сам "бункерный", а не его двойник. Ведь Путин обычно проводит совещания за длинными столами, а здесь стоял совсем близко, почти вплотную к Герасимову, жал ему и по меньшей мере еще на одну военному руку.