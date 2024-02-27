Неделю назад, 20 февраля, Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что Крынки взяты под контроль российских войск и уже зачищены.

Мертвое место для россиян

Точнее, если конкретизировать, то это Путин заставил Шойгу сделать такое заявление, сославшись на доклад генерала Михаила Теплинского.

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Однако сегодня уже 27 февраля, а Крынки были и остаются мертвым местом для россиян, которые туда заходят. Даже тех, что всего на минутку, сделать селфи с трехцветной тряпкой на руинах.

Подразделения 26-го мотострелкового полка 70-й ОМСД и 337-го десантно-штурмового полка 104-й десантно-штурмовой дивизии продолжают безуспешные штурмы украинского плацдарма, тем самым приближая неизбежный разбор полетов.

Очевидно, что для Путина начало его избирательной кампании ничем не должно быть омрачено. А вот Крынки – как кость в горле, причем это уже не впервые отмечается. Какое-то время назад Путин уже отличился своим заявлением по Крынкам. Мол, у россиян там незначительные санитарные потери. Ему это село болит и чешется.

В свою очередь, не за горами зеленка, и вот здесь самое интересное – кто первый возьмет господство в лесополосах и массивах. И когда это начнет происходить, кто окажется виноватым? Все правильно. Не Путин, не Шойгу, а Теплинский, который 20 февраля за столом даже не сидел, но которого "оленевод" и "бледная миля" сделали в истории с "зачисткой" Крынков главным козлом отпущения.

Парадный плац, где-то под Дей-эз-Зором (город на северо-востоке Сирии – 24 Канал) так и ждет приезда нового генерала.