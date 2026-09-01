Об этом в беседе с 24 Каналом отметил политолог Петр Олещук, подчеркнув, что Владимир Путин уже давно не может выступать без суфлера и делает циничные заявления. При этом западные страны не обращают на это внимания и беспокоятся о том, чтобы в России не произошел кризис или чтобы она не распалась.

Демонстрирует оторванность от реальности

Политолог отметил, что глава Кремля придумал новое псевдонаучное оправдание войне России против Украины, сравнив агрессию с законами дикой природы.

Обратите внимание! Во время выступления в Московском педагогическом государственном университете 29 августа Путин упомянул об экспедиции одного из участников мероприятия на Северный полюс. В этом контексте он решил провести аналогию с животным миром, заявил, что косатки якобы способны группой нападать на медведей и разрывать их на части. Глава Кремля отметил, что это "такая пищевая цепочка", о которой якобы "тоже нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим "специальную военную операцию". Это заявление фактически объясняет российскую агрессию логикой, согласно которой более сильный хищник имеет право нападать на более слабого.

"Это – не интеллектуальная деградация, потому что деградировать можно от чего-то. А если ты просто малограмотный болван, то со временем становишься старым малограмотным болваном. У тебя уменьшается объем памяти. Сейчас он без суфлера не может ничего сказать. А когда он говорит что-то без суфлера, он несет чушь", – подчеркнул Петр Олещук.

Эксперт отметил, что именно Путин принимает решения о применении ядерного оружия, однако в мире это почему-то никого не беспокоит. На Западе по-прежнему слишком озабочены тем, чтобы в России не было кризиса и ее ядерный арсенал никому не достался.

У американцев есть свое представление о геополитике, которое предполагает, что наряду с США обязательно должна существовать и Россия, призванная уравновешивать Китай. Поэтому Соединенные Штаты и возится с Россией и с ее маразматическим диктатором, как с писанной торбой,

– заявил политолог.

Именно из-за этого, по словам Олещука, Соединенные Штаты даже при администрации Джозефа Байдена не оказывали Украине действительно адекватной помощи, которая позволила бы быстро победить агрессора.

Политолог прокомментировал абсурдное заявление Путина: смотрите видео

В то же время в Кремле, уверен политолог, не собираются идти ни на какие уступки, ведь считают любые попытки втянуть их в переговоры признаком слабости.