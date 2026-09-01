Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог Петро Олещук, наголосивши, що Володимир Путін уже давно не може виступати без суфлера та робить цинічні заяви. При цьому західні країни не звертають на це уваги і непокояться про те, щоб в Росії не сталося кризи чи щоб вона не розпалася.

Демонструє відрив від реальності

Політолог зазначив, що очільник Кремля вигадав нове псевдонаукове виправдання війні Росії проти України, порівнявши агресію із законами дикої природи.

Зверніть увагу! Під час виступу у Московському педагогічному державному університеті 29 серпня Путін згадав про експедицію одного з учасників заходу на Північний полюс. У цьому контексті він вирішив провести аналогію з тваринним світом, заявивши, що косатки нібито здатні групою нападати на ведмедів та розривати їх. Очільник Кремля зазначив, що це "такий харчовий ланцюг", про який буцімто "теж треба розповідати дітям, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо "спеціальну військову операцію". Ця заява фактично викладає російську агресію у логіку, де сильніший хижак має право нападати на слабшого.

"Це – не інтелектуальна деградація, тому що деградувати можна від чогось. А якщо ти просто малограмотний бовдур, то ти просто з часом стаєш старим малограмотним бовдуром. У тебе зменшується обсяг пам'яті. Зараз він без суфлера не може нічого сказати. А коли він каже щось без суфлера, він несе дичину", – підкреслив Петро Олещук.

Експерт наголосив, що саме Путін ухвалює рішення щодо застосування ядерної зброї, однак у світі це чомусь нікого не бентежить. На Заході все ще надто стурбовані тим, щоб у Росії не було кризи і її ядерний арсенал нікому не дістався.

Американці мають уявленнями про геополітику, яке включає те, що обов'язково разом із США має існувати і Росія, яка повинна збалансовувати Китай. Тому Сполучені Штати й носяться з Росією і з її маразматичним диктатором, як з писаною торбою,

– заявив політолог.

Саме через це, за словами Олещука, Сполучені Штати навіть за адміністрації Джозефа Байдена не надавали Україні дійсно адекватної допомоги, яка б дозволила швидко подолати агресора.

Політолог прокоментував абсурдну заяву Путіна: дивіться відео

Водночас у Кремлі, впевнений політолог, не збираються йти на жодні поступки, адже вважають будь-які спроби затягнути їх у переговори ознакою слабкості.