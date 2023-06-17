"Легально" похищали украинских детей: Путин выдал циничное заявление перед лидерами стран Африки

Лидеры африканских стран прибыли в Россию, чтобы встретиться с Путиным. Ему они предложили свой "мирный план". Он, в свою очередь, попытался оправдать похищение украинских детей.

Напомним, что именно поэтому Международный уголовный суд в марте выдал ордер на арест Путина. Его будут судить в Гааге за то, что он руководил операцией по депортированию маленьких украинцев. Тем временем президент России продолжает откровенно лгать, в том числе делегации из Африки, передает 24 Канал.

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"Спасали" детей

Во время встречи с африканскими лидерами Путин столько лгал, что не хватит пальцев на руках и ногах, когда будем загибать. В частности, он озвучил очередное циничное заявление о похищении украинских детей. Президент России уверял, что никто их не вывозил силой, а якобы "спасал" и делал это легально.

Дети – святое дело, мы вывозили, спасали их из зоны конфликта, никто не собирается разлучать их с семьями,

– отмечал он.

Путин также убеждал, что в России не создавали условий, которые делали бы невозможным объединение похищенных детей с их родителями. Реальность же другая, ведь маленькие украинцы, которым чудом удалось вернуться домой, рассказывали совсем о другом. Мы уже молчим об их родных, месяцами не знавших, что с их членами семьи и куда их вывезли русские.

Обратим внимание на еще одно циничное заявление Путина. Оно касается продовольственного кризиса в Африке. И, конечно, с его помощью диктатор пытается переложить ответственность на других.

В продовольственном кризисе виновата не так называемая "СВО"

Путин попытался уверить, что на продовольственном рынке причиной кризиса стала "не специальная военная операция в Украине". Диктатор попытался убедить, что взяла она свое начало задолго до полномасштабного вторжения на территорию нашей страны.

Проводя огромную эмиссию, они (вероятно, Запад – 24 Канал) как пылесосом сметали с продовольственного рынка все товары и ставили в невыгодное положение развивающейся страны.

– подчеркнул Путин.

Чтобы как-нибудь подкрепить свои слова и выставить Украину монстром в глазах Африки, Путин озвучил лживую статистику. По его словам, из портов нашего государства было вывезено 31,7 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции. И что из этого объема в страны Африки направили всего 96 тысяч тонн.