Путин сделал ряд очередных абсурдных заявлений о НАТО и вспомнил о войне против Украины

Владимир Путин в очередной раз обвинил страны НАТО в войне в Украине. По его словам, Запад якобы довел ситуацию до "госпереворота в Украине" и заставил Россию начать войну.

Об этом кремлевский диктатор сказал на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября, сообщает 24 Канал. Он также назвал НАТО единственным блоком и "откровенным анахронизмом, оставшимся в мире".

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Что нового Путин сказал о войне

По словам Путина, Соединенные Штаты понимали, что НАТО якобы "становится непривлекательным", и поэтому Альянсу нужны были конфликты, чтобы удержать лидерство.

Уже традиционно Путин также заговорил о "государственном перевороте" в Украине: причиной, по его мнению, также стал Запад.

Запад довел ситуацию до госпереворота в Украине и заставил Россию начать спецоперацию. В этом смысле он достиг, чего хотел,

– заявил диктатор.

На этом размышления Владимира Путина об отношениях России и Запада не закончились. Он рассказал, что неназванные "европейские лидеры" якобы еще до войны жаловались, что "США пугали их Россией".

В то же время кремлевский диктатор абсолютно убежден, что НАТО расширялось к границам России – это он назвал "ползучей интервенцией". На этом моменте "досталось" не только Украине, но и Грузии.

С какого перепуга Украину и Грузию позвали НАТО, в чем проблема, зачем это надо было делать?

– сказал Путин.

Президент России также не упустил шанс предложить "альтернативу" НАТО – он назвал БРИКС прототипом якобы нового свободного и неблокового характера отношений между странами.