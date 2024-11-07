Про це кремлівський диктатор сказав на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" 7 листопада, повідомляє 24 Канал. Він також назвав НАТО єдиним блоком, що залишився у світі, і "відвертим анахронізмом".

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Що нового Путін сказав про війну

За словами Путіна, Сполучені Штати розуміли, що НАТО нібито "стає непривабливим", і тому Альянсу потрібні були конфлікти, щоб втримати лідерство.

Вже традиційно, Путін також заговорив про "державний переворот" в Україні – причиною, на його думку, також став Захід.

Захід довів ситуацію до держперевороту в Україні та змусив Росію розпочати спецоперацію. У цьому сенсі він досяг, чого хотів,

– заявив диктатор.

На цьому роздуми Владіміра Путіна про взаємини Росії та Заходу не закінчилися. Він розповів, що неназвані "європейські лідери" нібито ще до війни скаржилися, що "США лякали їх Росією".

Водночас кремлівський диктатор абсолютно переконаний, що НАТО розширювалося до кордонів Росії – це він назвав "повзучою інтервенцією". На цьому моменті "дісталося" не лише Україні, а й Грузії.

З якого переляку Україну та Грузію покликали НАТО, у чому проблема, навіщо це треба було робити?

– сказав Путін.

Президент Росії також не втратив шанс запропонувати "альтернативу" НАТО – він назвав БРІКС прототипом нібито нового, вільного та не блокового характеру відносин між країнами.