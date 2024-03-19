Кажется, Владимир Путин начал хоть немного осознавать, в каком сложном положении находится его режим и Россия в целом. Политтехнолог Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом проанализировал последние заявления Путина.
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Российский диктатор чувствует страх
В последнее время Владимир Путин удивляет своими заявлениями. Анализируя их, можно увидеть, что позиции диктатора начали ослабевать и даже его уверенность несколько пошатнулась.
Путин снова заговорил о "санитарной зоне". Он начал говорить о ней летом 2023 года и сейчас снова поднял эту тему, даже Пескову пришлось это расшифровывать, что для него нехарактерно. То есть на третий год большой войны Путин хочет что-то такое, чтобы уже мы по нему не стреляли,
– подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Действительно, Владимир Путин во время выступления в своем избирательном штабе 17 марта заявил, что создаст на территориях Украины так называемую "санитарную зону", которую украинские военные и оружие якобы не сможет поражать. То есть амбиции диктатора явно уменьшились – теперь говорит уже не о "захвате Киева", а о создании чего-то, что обезопасит территорию России от обстрелов.
"Путин также выступил в день незаконной аннексии Крыма, сказав, что они будут запускать железную дорогу из Ростова, которая будет проходить через Донецк, Мариуполь и когда-то дойдет до Севастополя – это будет альтернативный логистический маршрут вместо Крымского моста. Он это конкретно сказал. То есть он уже признал, что в ближайшее время этого моста не будет", – отметил политтехнолог.
Риторика Владимира Путина, или же его двойников, что не так важно, действительно кардинально изменилась. Хотя, на фоне "выборов" и победы, Путин продолжает говорить об уверенности в себе и готовности к долгой войне, однако некоторые его заявления, в частности вышеупомянутые, довольно неожиданны.
Тизенгаузен предположил, что, возможно, диктатору показали настоящие экономические показатели России, а также динамику уничтожения нефтеперерабатывающих заводов. Эти данные, вероятно, не являются утешительными, что и приводит к подобным заявлениям.
Последние заявления Путина: подробнее
- В воскресенье, 17 марта, в России завершились так называемые президентские "выборы". Тогда еще по результатам экзит-полов уверенную победу одержал Владимир Путин. На этом фоне вечером того дня он приехал в свой штаб, где выступил с рядом заявлений. В частности, он снова начал говорить о "готовности к переговорам" с Украиной. Кроме того, Путин назвал смерть Алексея Навального "печальным событием". Тогда же диктатор заявил о необходимости создания "санитарной зоны" на территории Украины.
- Уже после официального объявления о "победе" Путина, диктатор выступил на коллегии ФСБ. Там он заговорил об операции российских добровольцев, заявив, что якобы это действуют украинские военные с иностранными наемниками. Также диктатор пожаловался на Запад, который якобы хочет расшатать ситуацию в России.
- Кроме этого, Путин поднял вопрос о ситуации в Черном море. Он отметил, что необходимо наращивать боеспособных пограничных сил на море. Очевидно, такое заявление связано с блестящими операциями ВСУ и спецслужб, которые направлены на уничтожение российского Черноморского флота.