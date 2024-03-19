Здається, Владімір Путін почав хоч трохи усвідомлювати, у якому складному становищі перебуває його режим та Росія загалом. Політтехнолог Борис Тизенгаузен у розмові з 24 Каналом проаналізував останні заяви Путіна.

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Російський диктатор відчуває страх

Останнім часом Владімір Путін дивує своїми заявами. Аналізуючи їх, можна побачити, що позиції диктатора почали слабнути та навіть його впевненість дещо похитнулася.

Путін знову заговорив про "санітарну зону". Він почав говорити про неї влітку 2023 року і зараз знову підняв цю тему, навіть Пєскову довелося це розшифровувати, що для нього нехарактерно. Тобто на третій рік великої війни Путін хоче щось таке, щоб вже ми по ньому не стріляли,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Справді, Владімір Путін під час виступу у своєму виборчому штабі 17 березня заявив, що створить на територіях України так звану "санітарну зону", яку українські військові та зброя нібито не зможе вражати. Тобто амбіції диктатора явно зменшилися – тепер говорить вже не про "захоплення Києва", а про створення чогось, що убезпечить територію Росії від обстрілів.

"Путін також виступив у день незаконної анексії Криму, сказавши, що вони запускатимуть залізницю з Ростова, яка проходитиме через Донецьк, Маріуполь і колись дійде до Севастополя – це буде альтернативний логістичний маршрут замість Кримського мосту. Він це конкретно сказав. Тобто він вже визнав, що найближчим часом цього мосту не буде", – зауважив політтехнолог.

Риторика Владіміра Путіна, або ж його двійників, що не так важливо, справді кардинально змінилася. Хоч, на тлі "виборів" та перемоги, Путін продовжує говорити про впевненість у собі та готовність до довгої війни, однак деякі його заяви, зокрема вищезгадані, є доволі неочікуваними.

Тизенгаузен припустив, що, можливо, диктатору показали справжні економічні показники Росії, а також динаміку знищення нафтопереробних заводів. Ці дані, ймовірно, не є втішними, що й призводить до подібних заяв.

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