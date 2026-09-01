Сотрудничество с США, переговоры и не только: Путин выступил с рядом заявлений

Путин сделал ряд заявлений об отношениях России с США и переговорном процессе по поводу войны в Украине. По его словам, контакты между спецслужбами двух стран продолжаются, а переговоры по украинскому вопросу в настоящее время находятся в замороженном состоянии.

"24 Канал" взял самые важные заявления российского диктатора.

Что сказал Путин?