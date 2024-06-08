Путин сделал абсурдное заявление о ядерном оружии и сказал, при каком условии "может применить" его

Российский диктатор сделал заявление об ударах ядерным оружием. Президент страны-агрессора абсурдно отметил, что оккупанты якобы никогда не "бряцали" им.

Путин цинично заявил, что Россия якобы никогда "не начинала" риторику относительно ядерной эскалации. Об этом со ссылкой на росСМИ, пишет 24 Канал.

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Заявление Путина о возможности ядерного удара

Российский диктатор абсурдно заявил, что якобы оккупанты "никогда не говорили", что готовы нажать ядерную кнопку. Кроме того, традиционно обвинял Запад, мол, дискуссия о ядерке якобы началась с заявления экс-премьера Великобритании, имя которой Путин "забыл" и назвал ее "дамочкой". Также отметил, что в России есть ядерная доктрина, в которой все написано.

Мы не бряцаем (ядерным оружием – 24 Канал)... Применение возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. В исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил,

– заявил президент России.

Правда, добавил, что доктрина – "живой инструмент". Поэтому Россия подробно смотрит за тем, что происходит в мире и не исключает внесения изменений в ядерную доктрину.

Также военный преступник выразил надежду, что "до обмена ядерными ударами никогда не дойдет". Вместе с тем, диктатор грезил, что тактическое ядерное оружие в России "втрое мощнее, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки" и значительно превосходит ядерный потенциал Европы.

Эти же европейцы должны будут задуматься, если те, с кем мы будем обмениваться такими ударами, не будут существовать, ввяжутся ли американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений, или нет? Я очень сомневаюсь,

– цинично сказал Путин.

Также сказал, что Москва и без ядерного оружия значительно превосходит "противника".

"Но я все-таки исхожу из того, что до этого (ядерного оружия – 24 Канал) никогда не дойдет, и у нас нет такой необходимости", – заявил Владимир Путин.