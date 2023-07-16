Теперь Россия не атакует, а обороняется: Путин вдруг не смог назвать целые войны против Украины

Владимир Путин на второй год войны против Украины не смог назвать цели вторжения в нашу страну. Кремлевскому диктатору пришлось признать, что войска России вынуждены находиться в обороне.

Путин оценил ситуацию на фронте в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, пишет 24 Канал. Последний опубликовал в своем телеграмме видео разговоры с бункерным диктатором.

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Путин не захотел говорить на камеру о целях в войне против Украины

Видео состоит из нескольких коротких склеек, на которых ответы Путина обрываются. Это может свидетельствовать о том, что диктатор, вероятно, не владеет информацией о ситуации на фронте.

Путин вдруг затруднился назвать целые войны против Украины: смотрите видео

"Позитивно!" – так президент России ответил на вопрос о своей оценке хода войны против Украины. Далее Путин в лучших традициях "победобеседания" заговорил о том, что российские войска "ведут себя героически".

Путин сказал, что российские силы переходят на некоторые участки в наступление.

. В Минобороны Украины подтвердили информацию , что враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине. Там наши войска в обороне и продолжаются ожесточенные бои. Положения сторон изменяются динамически по несколько раз в сутки.

Однако дальше Путина уже привычно "понесло". Он нафантазировал, что российские войска якобы "забирают самые выгодные позиции там высотки и так далее".

Однако, по данным Минобороны Украины, только в Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу. Это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута.

Путин соврал, что якобы попытки украинских сил прорвать оборону оккупантов не увенчались успехом "за все время наступления". Как сообщили в украинском Минобороны, на Бахмутском направлении Силы обороны двигаются постепенно вперед. На южном фланге вокруг Бахмута каждый день есть продвижение.

Также в пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили, что украинские войска продвинулись на 1 километр в глубину российской обороны на Бердянском направлении.

. В общей сложности на Востоке во время контрнаступления Силы обороны уже освободили 24 километра квадратных. Освобожденная площадь составляет Юга составляет более 168 квадратных километров.

В конце короткого видео Путина спросили о целях вторжения в Украину. Бункерный диктатор, который до недавнего времени трепался о "денацификации" и "демилитаризации", вдруг избежал ответа. Он почему-то сказал, что готов на эту тему разговаривать, если камера будет выключена.