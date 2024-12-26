Путин заявил, что Россия стремится к завершению "конфликта в Украине" и пригрозил "Орешником"

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз поразил своими противоречивыми заявлениями в четверг, 26 декабря, на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Значительную часть своего выступления перед пропагандистами он посвятил войне в Украине и угрозам новых ударов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что заявил Путин пропагандистам

Российский диктатор цинично заверил, что Россия стремится к окончанию "конфликта" на территории Украины. В то же время он пригрозил, отметив, что Москва якобы всегда зеркально отвечает на удары по ее территории, намекая на недавние атаки беспилотников.

При необходимости Россия может применить "Орешник" снова, но она не спешит. Ракетных систем "Орешник" пока немного, но они есть,

– заявил Путин.

По его словам, российские захватчики продолжат "достигать всех целей спецоперации" в течение 2025 года, поскольку, по мнению диктатора, это задача "номер один" для России. Кроме вышеупомянутого, он сказал, мол, ежедневно в любой час получает информацию о ситуации на фронте.

"Россия будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения", – добавил диктатор.

Ранее он заверил, что межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" является новым оружием. Более того, российский диктатор утверждал, что также участвовал в создании вооружения. По его словам, Россия имела различные "наработки", а ученые и конструкторы работали над тем, как это улучшить.