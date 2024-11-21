Путин заявил, что по Днепру якобы ударили системой "Орешник": что это может быть за оружие

Россияне осуществили мощный удар 21 ноября 2024 года по Днепру. Владимир Путин утверждает, что оккупанты применили не межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж", а ударили якобы новейшей системой "Орешник".

Кремлевский диктатор уверяет, что Россия атаковала военно-промышленный объект в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Пока нет никакой информации о российской системе средней дальности "Орешник". Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Путин мог перепутать или недослышать что-то и сказать неправильное название.

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Фантазии Путина

Роман Свитан подчеркнул, что российский диктатор пытается заявлениями о, вероятно, вымышленной системе "Арешник" успокоить россиян.

Реально можно будет говорить о том, чем атаковали Днепр только после того, как завершится разбор завалов. Возможно специалисты получат части ракеты, которой был нанесен удар,

– сказал он.

Военный эксперт предположил, что оккупанты могли применить по Днепру ракета "Кинжал", но с какой-то другой боевой частью. Есть и такой вариант, однако надо дождаться окончательного решения украинской комиссии.

К слову, Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что удар по Украине якобы новейшей системой "Орешник" стал "ответом на планы США по развертыванию ракет". Диктатор также добавил, что Россия "предпочитает мирные средства", но будет отвечать зеркально на угрозы.