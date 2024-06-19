Двое против ветра: почему Путин впервые за 24 года прибыл в КНДР и какая скрытая роль Китая

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Пока Украина собирает лидеров свободного мира на Саммите мира в Швейцарии, российский диктатор Путин едет в КНДР на поклон к еще большему деспоту, чем он сам – наследственному диктатору Ким Чен Ына.

Кадры приготовления к встрече Путина в Пхеньяне и собственно встреча российского автократа со своим северокорей-ским коллегой мгновенно стали мемами и вошли в копилку абсурда. В то же время пропаганда обоих государств подает это событие как историческое и где-то даже веховое.

Реальность же совсем другая – как Россия, так и КНДР сейчас являются рекордсменами по санкциям и государствами-изгоями. Какое значение имеет этот визит для Украины и влияние на войну против России – читайте в материале 24 Канала.

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Для чего Путин приехал в КНДР

Обоим диктаторам больше и некуда особо ездить, если это не Китай, а в случае Путина – еще государства третьего мира, которые находятся в той или иной вариации зависимости от России. Поэтому, если Путин хотел показать, что изоляции России не существует, то получилось у него все совсем наоборот. Потому что российский автократ не ездил сюда с 2000-го года и явно не слишком и хотел, но сейчас должен унижаться перед местным деспотом.

Ну, а для россиян – это указатель и небольшой, но познавательный экскурс в недалекое собственное будущее. Сейчас им даже не нужно покупать журнал "Корея", чтобы увидеть, что "там все идет по плану". Другого будущего Путин для них не предусмотрел.

Апофеозом визита Путина к Киму стало подписание межгосударственного соглашения о сотрудничестве, одним из пунктов которого стало "оказание помощи при агрессии против одного из участников". Интересно, кто на кого здесь больше полагается: Россия хочет еще и корейских наемников на Донбассе или Ким мечтает о российском ядерном зонтике над горой Пэктусан?



Пафосный приезд Путина в КНДР / Фото Sputnik / Gavriil Grigorov

На самом же деле этот договор – лишь фиксация уже существующего статус-кво, который заключается в том, что КНДР является сообщницей России в ее агрессивной войне против Украины.

Россия же является одной из "политических крыш" для КНДР, что вопреки решению Совета Безопасности ООН разрушает санкционный режим, регулярно его нарушает (подарок Киму машины Aurus – это прямое и показательное нарушение санкций ООН), чем попирает международное право и здравый смысл.

Таким образом, визит Путина в КНДР – это вызов мировому порядку и четкий сигнал – новая "ось зла" сформирована и действует.

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России понадобятся десятки миллионов снарядов от КНДР

Есть у визита Путина в КНДР, конечно же, и практическая сторона. И речь не о каком-то аморфном стратегическом партнерстве, а вполне реальных "собственных интересах". За последний год Россия подсела на корейские снаряды и ракеты. Стремительное истощение собственных запасов и нежелание останавливать войну в Украине не оставляют россиянам особого выбора – сейчас утолить их голод способен только Ким.

По оценкам аналитиков из Южной Кореи, Ким поставил в Россию уже 5 миллионов снарядов и неизвестное количество ракет KN-23/24 (северокорейский аналог российского "Искандера"). Эти ракеты Россия начала активно использовать с января 2024 года, в частности, для обстрелов Харькова и других городов, для "охоты" на украинские штабы, а также ПВО, самолеты и РСЗО.



Корея присылает России свои ракеты / Фото missilethreat.csis.org

Использование Россией корейских ракет было расценено Соединенными Штатами как "чрезмерная эскалация" и переход "красных линий", в результате чего Вашингтон "разбанил" для Украины вопрос предоставления систем ATACMS.

Благодаря этим миллионам снарядов и десяткам баллистических ракет российская армия наступала всю зиму и весну 2024 года и сумела продвинуться более чем на два десятка километров. Практически это показатели Верденской битвы 1916 года, более известной как "Верденская мясорубка".

Учитывая это, для выполнения целей "спецоперации" верховному "спецоператору" понадобятся еще десятки миллионов корейских снарядов. Тем более, что надежность и точность этих снарядов, как и ракет вызывают серьезные вопросы. Часто это просто лотерея – и речь даже не о том, попадают они или нет, а о далеко не нулевой вероятности детонации в руках (и стволах) самих оккупантов.

Цена этих снарядов, а также стоимость их доставки, вместе с низкой пропускной способностью российской логистики несет колоссальные расходы и стресс для российской экономики. Все это еще обязательно сыграет свою роль. В России это точно понимают, но ничего не могут поделать, поскольку сейчас вынуждены жить только сегодняшним днем, как и велел Путин.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына уже состоялись в Пхеньяне Заявления и договоренности диктаторов

Для чего Россия нужна Киму и в чем скрыта роль Китая

Для КНДР российский снарядный голод – это подарок небес, потому что там был и есть собственный голод, реальный. Теперь же российские деньги и товары дадут режиму "чучхе" еще несколько "юнитов" стабильности, а также дадут возможность обновить свою обороноспособность, ведь кроме хлеба Пхеньян будет получать от Москвы еще и военные технологии.

Собственно, благодаря военным технологиям это "государственное образование" существует до сих пор. Вопрос, откуда у отсталой автаркии взялись "корейские искандеры" и собственный "ядерный проект", которым Кимы сейчас угрожают не только Южной Корее и Японии, но и США, риторический.

Пока Путин подставляется под новые санкции демонстративным визитом в Пхеньян, другой участник "оси зла" – Китай – действует на удивление мудро и тихо. Стоит признать, что именно Пекин, а не Москва является главным спонсором династии северокорейских диктаторов. Отношения КНР и КНДР, в отличие от России, являются постоянными и системными, а не спорадическими.



Ким и Си поднимают бокалы за сотрудничество / Фото AP

Собственно, именно по воле китайских коммунистов и существует эта автаркия. Ее задача – быть источником нестабильности и угроз для региона (такую же роль для Ирана, к примеру, выполняют Хезболла в Ливане и хуситы в Йемене). Династия Кимов может что угодно рассказывать своим подчиненным, даже врать, что Ким Ир Сен не был простым капитаном Красной Армии (сидел в обозе и в боях за освобождение Кореи участия не принимал). А также, что это именно они сами разбили японцев, а затем войска Южной Кореи и коалицию ООН во главе с США. Однако реалии не изменятся никоим образом. Пусть Путин напишет еще 10 исторических статей в газеты КНДР.

Учитывая это, возникает вопрос – а с кем именно тогда заключает договоры Путин? Точнее, с чьей воли и разрешения? Ответ простой – это Китай. Кстати, он сам недавно ездил на поклон к Си Цзиньпину и долго с ним говорил за закрытыми дверями.

Разлого Китай может получить доступ к Японскому морю: на подходе переговоры с Россией и КНДР

Россия распродает свои территории Китаю – но для чего это Си?

О чем говорили два автократа точно неизвестно, но после той встречи Китай начал мощную атаку на украинский Саммит мира, генсек НАТО обвинил Пекин в прямой поддержке России, а Россия по-тихому торгует суверенитетом над собственными землями на Дальнем Востоке.

Речь идет о 15-километровом отрезке берегов пограничной реки Туманная, которые почти согласились передать под фактическое управление Китая Россия и КНДР. Китай много лет мечтал об этом, но Россия, а до того и СССР и Российская империя, были непреклонны. Сейчас же Путин уже не видит в этом проблемы (потому что это же не НАТО).



Дальний восток и река Туманная на карте

Эта река несет свои воды в Японское море и может стать новым большим логистическим хабом для КНДР – для этого нужно только снести старый советский мост (официальное название – "Мост Дружбы"), который сейчас блокирует проход больших кораблей.

Путин в КНДР снова заговорил об антиколониальной борьбе против Запада, которую возглавляет Россия, при этом берег Туманной, который контролируется Москвой, это фактически и есть часть колонии, которую еще Российская империя отобрала у Китая в 19 веке и впоследствии заселила, между прочим, украинцами (бывший так называемый " Зеленый клин ").Пекин об унижении времен опиумных войн и "восстания боксеров" точно не забыл (а как забудешь, когда эту тему изучают в китайских школах и прямо называют россиян колонизаторами), поэтому антиколониальная риторика Путина выглядит довольно забавной.

Что делает Китай, когда получает выход к морю, можно увидеть на примере его экспансии в Южно-Китайском море, но теперь вместо Тайваня и Филиппин коммунисты будут "делать нервы" Японии. И это не просто красивые слова.

В настоящее время Китай активно готовится к вторжению на Тайвань, военная операция потенциально может спровоцировать большой конфликт, участниками которого станут все государства региона, а также их союзники, в частности США.

19 июня список официальных союзников и возможных участников конфликта увеличился на одну Россию. Она обязалась помогать прокси КНР из Пхеньяна, то есть здесь ради неочевидной выгоды Путин нашел для России новые проблемы, которые могут поставить страну буквально на грань катастрофы. Что ж, в таких случаях в народе говорят: "сгорела хата, гори и сарай".