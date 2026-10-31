В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала канадская журналистка Алла Кадиш объяснила, как Кремль манипулирует ближайшим окружением Дональда Трампа.

Публичная похвала Владимира Путина в адрес Илона Маска может означать гораздо больше, чем просто комплимент самому богатому человеку в мире. Такой жест может иметь и другой подтекст – напомнить Маску, что Кремль знает об их контактах и при необходимости может использовать эту информацию против него. Особенно на фоне внимания американских институтов к деятельности компаний миллиардера и использованию их технологий.

В то же время история с Маском – лишь часть более широкой проблемы. Россия годами пытается влиять на окружение Дональда Трампа, используя уязвимости отдельных чиновников и переговорщиков. Специально для 24 Канала канадская журналистка Алла Кадиш объяснила, как это может сказываться на решениях Вашингтона в отношении Москвы, почему американские институты не спешат реагировать на скандалы и как политическая борьба за Конгресс может повлиять на поддержку Украины.

Сигнал для самого богатого человека в мире

Российский диктатор Владимир Путин публично заявил о том, что находится на постоянной связи с американским миллиардером Илоном Маском. Более того, назвал его гением. Это заявление, которое на первый взгляд выглядит как обычное хвастовство, на самом деле имеет гораздо более глубокий и опасный подтекст.

Слова главы Кремля не являются случайностью или простой констатацией факта. Это классический инструмент шантажа. Путин фактически посылает публичный сигнал: если миллиардер начнет вести себя "неправильно" или действовать вопреки интересам Москвы, детали их прежних связей могут быть раскрыты.

Илон Маск долгое время действовал с позиции абсолютной безнаказанности, присущей самому богатому человеку в мире, считая, что ему "море по колено". Однако сейчас ситуация меняется. Осознавая неизбежность расследований по поводу использования систем Starlink и Starshield, Маск уже начал формировать команду адвокатов и разрабатывать стратегию защиты.

Намек Путина на наличие компромата появляется именно в тот момент, когда американский бизнесмен становится максимально уязвимым для юридического давления внутри США.

Фактор Джареда Кушнера

Использование компромата для контроля над окружением Дональда Трампа – это давняя и отработанная тактика российских спецслужб. Ярким примером является зять ТрампаДжаред Кушнер.

Еще в 2017 году содержимое его телефона оказалось в руках российского Главного разведывательного управления (ГРУ). Наличие скриншотов и личных данных сделало Кушнера идеальной мишенью для шантажа. Именно благодаря этой уязвимости российские эмиссары, в частности глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, смогли подобрать "правильные ключи" к администрации Трампа.

Человек, чьи личные данные находятся у вражеской разведки, априори не может участвовать ни в каких государственных переговорных процессах, поскольку его решения могут диктоваться страхом разоблачения. Все теневые попытки договориться о распределении энергетических рынков или других геополитических соглашениях проходят через лиц, которых Москве легче всего контролировать.

В частности, недавно Кушнер в очередной раз призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ.

"Паралич" Пентагона

Пока российские спецслужбы дергают за ниточки скомпрометированных переговорщиков, официальные американские институты, в частности Пентагон, демонстрируют паралич. Министерство обороны США неделями перекладывает ответственность за расследование по делу Starlink на военно-космические силы.

Глава Пентагона Пит Хегсет не принимает самостоятельных решений, в частности относительно подписания документов на ракеты-перехватчики для Украины, ожидая прямого приказа из Белого дома.

Однако его бездействие сопровождается нарастанием внутренних проблем. Информаторы уже начали сливать данные о незаконных действиях Хегсета на должности. Если Демократическая партия получит контроль над Конгрессом, именно Хегсет станет первым кандидатом на импичмент, опередив в этой очереди самого Дональда Трампа.

Интересно! Во время короткие встречи с прессой британский журналист Джеймс Мэтьюз спросил Хегсета, не Путин играет на нем "как на скрипке" ли.

На фоне этих скандалов республиканцы пытаются апеллировать к морали, что выглядит крайне цинично. Показательна ситуация на Аляске, где демократы якобы нашли однофамильца республиканского сенатора Дэна Салливана, чтобы оттянуть его голоса. Джей Ди Венс и другие соратники Трампа назвали это "морально неправильным", хотя такие действия не нарушают закон.

Однако, если в американском прецедентном праве появится возможность судить за "плохие идеи", первым на скамье подсудимых должен оказаться сам Трамп. Именно ему Путин и его окружение годами подкидывали "морально неправильные" идеи – от дизельных сделок до блокирования помощи Украине.

Битва за Сенат

Ключевым фактором, который определит дальнейшее развитие событий и возможность привлечения к ответственности окружения Трампа, является контроль над Сенатом США. Ситуация остается крайне напряженной, и даже распределение мест 50 на 50 будет означать поражение для демократов.

В случае равного количества голосов решающее слово останется за вице-президентом Джей Ди Венсом. Это автоматически сделает республиканцев председателями всех сенатских комитетов. Именно председатели комитетов обладают полномочиями инициировать или блокировать расследования.

Если республиканцы сохранят контроль, все дела, касающиеся теневых сделок с Россией, ограничений работы Starlink и других сомнительных инициатив, будут заморожены. Зато победа демократов и получение ими большинства позволит дать ход громким расследованиям.

В таком случае скомпрометированным фигурам из окружения Трампа придется заниматься собственными судами и адвокатами, а не ведением кулуарных переговоров с Кремлем. Конгресс, который во времена спикерства Майка Джонсона фактически сдался на милость Трампа, должен вернуть себе конституционные полномочия и стать реальным сдерживающим фактором против разрушительных идей Белого дома.

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