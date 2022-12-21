Путин жалуется и разносится фейк, что "Россия борется против целого НАТО": почему это не так

Российский президент выступил перед "высокопоставленным" военным командованием своей террористической страны. Во время речи Путин не придумал ничего лучше, чем пожаловаться на то, что Россия действительно "воюет с НАТО".

Не так давно украинский президент Владимир Зеленский рассказывал анекдот о двух евреях, в котором справедливо подметил, что Россия воюет с Украиной и Североатлантическим альянсом. ВСУ, конечно, побеждают, но солдаты стран-партнеров еще не приехали на фронт. Хотя это и шутка, однако в ней есть правда, которую нужно знать, в частности, Путину. Во время своего выступления 21 декабря тот умудрился заявить, что "Россия воюет с НАТО". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Конкретно ВСУ ликвидируют оккупантов

Как бы не жаловался Владимир Путин на то, что "вторую армию мира" нагибает НАТО, однако правда такова, что воины Вооруженных Сил сами отправляют захватчиков на концерты к Кобзону. Хотя и следует сказать, что происходит это с помощью западного вооружения.

Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО.

– сказал диктатор, открывая заседание коллегии минобороны России.

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К этой теме стоит упомянуть чушь, которую рассказывал министр обороны России Шойгу. Он заявил, что НАТО наращивает свой военный потенциал у границ государства-террористки. Вот почему необходимо размещать российские группировки войск на северо-западе страны. Очевидно, речь шла о границе с Финляндией, которая вступает в Североатлантический альянс.

Собственно, проблема здесь состоит в том, что Кремль пытается создать иллюзию, что НАТО собирается напасть на Россию. Очевидно, что этого никогда не произойдет. Европа или США никогда не нападут на Россию первыми – враждебная пропаганда это, конечно, понимает, но ей же нужно чем-то кормить своих граждан.

Украина благодарна партнерам за оружие

Напоследок еще стоит сказать, что наше государство ни в коем случае не должно обесценивать поддержку, которую оказывают страны Европы и США. Важно подчеркивать, что именно наши, украинские, воины дают отпор захватчику, но не уставать благодарить системы ПВО, артиллерийские установки и танки, которые предоставляют партнеры. В частности, недавно стало известно, что Вашингтон передаст ВСУ установки Patriot. Это весомый вклад в нашу победу.



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