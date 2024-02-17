Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что Путин умеет обманывать людей. Поэтому слова о Байдене совсем не являются правдивыми.

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Почему Путин похвалил Байдена

"Не надо забывать, что по своему первому базовому образованию Путин является бандитом, а по второму – ФСБшник. Он мастер вербовки, обмана. Поэтому это было такой операцией прикрытием своего партнера Трампа", – заметил Яковенко.

На самом деле в России все радовались, когда Дональд Трамп снова появился на политической арене и объявил о своем намерении еще раз стать президентом. Впрочем, понимая, что чрезмерная радость может помешать Трампу, Путин принял решение провести операцию "Прикрытие". Именно поэтому он сказал, что России якобы нужен Байден.

Это правильный способ еще больше "потопить" Байдена, сказав о нем что-то хорошее. Если Путин хвалит Байдена, значит надо голосовать за Трампа – это такая примитивная логика,

– заметил Яковенко.

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