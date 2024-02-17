Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Путін вміє обманювати людей. Тож слова про Байдена зовсім не є правдивими.

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Чому Путін похвалив Байдена

"Не треба забувати, що за своєю першою базовою освітою Путін є бандитом, а за другою – ФСБшник. Він майстер вербування, обману. Тому це було такою операцією прикриттям свого партнера Трампа", – зауважив Яковенко.

Насправді у Росії всі раділи, коли Дональд Трамп знову з'явився на політичній арені та оголосив про свій намір ще раз стати президентом. Втім, розуміючи, що надмірна радість може завадити Трампу, Путін прийняв рішення провести операцію "Прикриття". Саме тому він сказав, що Росії нібито потрібен Байден.

Це правильний спосіб ще більше "потопити" Байдена, сказавши про нього щось хороше. Якщо Путін хвалить Байдена, значить треба голосувати за Трампа – це така примітивна логіка,

– зауважив Яковенко.

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