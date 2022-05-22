Путин скорее дочь поставит, чем Патрушева, – Фейгин о преемниках главы Кремля

Владимир Путин при необходимости не передаст свои полномочия президента Николаю Патрушеву. Он лучше поставит на свое место дочь, чем секретаря Совбеза России.

Такое мнение 24 каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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По его словам, Патрушев лично не "метит" на место Путина. Он этого не желает.

"Он и не потянет, потому что у него нет ничего из того, что было у Путина, когда он стал президентом", – подчеркнул Фейгин.

Правозащитник отметил, что Путина Ельцин не просто сделал премьером, а и посадил на свое место. Ельцин ушел с поста президента за три месяца до выборов и оставил Путина выполнять его обязанности.

Путин же не сможет передать руководство. Если бы ему "припекло", то он скорее поставит свою дочь Екатерину Тихонову. Это для него более приемлемо и является предпочтительным вариантом. Она в свою очередь сменила бы фамилию на Путин. А вот Патрушева точно нет (не поставит на свое место – 24 канал),

– заявляет Фейгин.

Правозащитник вспоминает, что в 2008 году перед выборами Путин выбрал своим преемником не генерала Иванова из КГБ, потому что знал, что его может легко убить, а назначил Медведева.

"А сейчас еще более жесткие люди в окружении Путина. И Патрушев из таких, он ни перед чем не остановится. Поэтому я не очень верю в фигуру Патрушева, как таковой", – добавил Фейгин.

Смотрите полное интервью с Марком Фейгиным:



Патрушева не воспринимают всерьез