Путин скорее дочь поставит, чем Патрушева, – Фейгин о преемниках главы Кремля
Владимир Путин при необходимости не передаст свои полномочия президента Николаю Патрушеву. Он лучше поставит на свое место дочь, чем секретаря Совбеза России.
Такое мнение 24 каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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По его словам, Патрушев лично не "метит" на место Путина. Он этого не желает.
"Он и не потянет, потому что у него нет ничего из того, что было у Путина, когда он стал президентом", – подчеркнул Фейгин.
Правозащитник отметил, что Путина Ельцин не просто сделал премьером, а и посадил на свое место. Ельцин ушел с поста президента за три месяца до выборов и оставил Путина выполнять его обязанности.
Путин же не сможет передать руководство. Если бы ему "припекло", то он скорее поставит свою дочь Екатерину Тихонову. Это для него более приемлемо и является предпочтительным вариантом. Она в свою очередь сменила бы фамилию на Путин. А вот Патрушева точно нет (не поставит на свое место – 24 канал),
– заявляет Фейгин.
Правозащитник вспоминает, что в 2008 году перед выборами Путин выбрал своим преемником не генерала Иванова из КГБ, потому что знал, что его может легко убить, а назначил Медведева.
"А сейчас еще более жесткие люди в окружении Путина. И Патрушев из таких, он ни перед чем не остановится. Поэтому я не очень верю в фигуру Патрушева, как таковой", – добавил Фейгин.
Смотрите полное интервью с Марком Фейгиным:
Патрушева не воспринимают всерьез
- Николай Патрушев входит в узкий круг доверенных людей Путина. Журналисты Bloomberg выяснили, что решение о нападении на Украину в феврале 2022 года Путин решал с некоторыми чиновниками, среди которых был и Патрушев.
- Однако писатель и волонтер Ян Валетов считает, что Патрушева уже давно не нужно воспринимать всерьез. По его словам, сейчас это довольно комическая фигура. Валетов припомнил, как Патрушев выступал при президенте. Политик выглядел как испуганный школьник и не знал, что сказать.
- Если Шойгу уволят, то секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступающий за продолжение войны против Украины, сможет занять его место в окружении российского диктатора. При этом он уже начал узурпировать вокруг себя власть.
- Напомним, что Офис генпрокурора объявил подозрение Патрушеву. Секретарь Совбеза России обвиняется в покушении на территориальную целостность Украины. Он же публично призвал к признанию фейковых квазиреспублик на Донбассе.