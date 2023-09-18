Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он пояснил, что на самом деле происходит в стране-агрессоре.

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Жизнь во лжи

То, что официальная биография Владимира Путина существенно отличается от его настоящей – уже не новость. Об этом свидетельствуют книжные откровения и бывшей супруги российского диктатора.

"Путин всю жизнь лгал и зачищал неудобные моменты своей биографии. Книга, которую выпустила его бывшая жена, была достаточно объемной. В ней она откровенно рассказывала, какой Путин бывает. У него женщина должна все тянуть на себе. Такие небольшие штрихи к его портрету. Плюс он рисовал образ "мачо" в информационном поле, но вел себя далеко не так", – отметил политтехнолог.

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Более того – Путин собственными руками разваливает Россию и ежедневно доводит до состояния тотального унижения. Об этом свидетельствует плачевное состояние российской экономики, изоляция диктатора на мировой политической арене, попытки Китая взять все в свои руки. Проблема в ядерном оружии, которым бункерный руководитель не перестает угрожать миру. И может экспортировать технологии в Северную Корею или Иран.

"Сейчас есть понимание, что Путина и Россию в общем нужно лишать ядерного потенциала, потому что на его замену может прийти какой-то более радикальный персонаж. Может и умеренный, но рано или поздно ему нужно будет начинать еще одну войну, чтобы нищенскому народу подбрасывать какие-то события. Это большая проблема для региона и мира", – добавил Борис Тизенгаузен.

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