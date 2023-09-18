Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він пояснив, що насправді наразі відбувається в країні-агресорці.

Читайте також Зеленський порівняв Путіна з раком, його кроки ведуть до третьої світової війни

Життя у брехні

Те, що офіційна біографія Владіміра Путіна суттєво відрізняється від його справжньої – вже не новина. Про це свідчать книжкові одкровення і колишньої дружини російського диктатора.

"Путін усе життя брехав і зачищав незручні моменти своєї біографії. Книга, яку випустила його колишня дружина, була досить об'ємною. В ній вона відверто розповідала який Путін буває. У нього жінка має все тягнути на собі. Такі невеличкі штрихи до його портрета. Плюс він малював образ "мачо" в інформаційному полі, але вів себе далеко не так", – відзначив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен про зміну риторики Путіна: дивитись відео

Ба більше – Путін власними руками розвалює Росію і щодня доводить до стану тотального приниження. Про це свідчить плачевний стан російської економіки, ізоляція диктатора на світовій політичній арені, намагання Китаю перебрати все у свої руки. Проблема у ядерній зброї, якою бункерний очільник не припиняє погрожувати світу. І може експортувати технології до Північної Кореї чи Ірану.

"Зараз є розуміння, що Путіна і Росію загалом треба позбавляти ядерного потенціалу, тому що на його заміну може прийти якийсь більш радикальний персонаж. Може й помірний, але рано чи пізно йому треба буде починати ще одну війну, щоб жебрацькому народу підкидувати якісь події. Це велика проблема для регіону і світу", – додав Борис Тизенгаузен.

Політика Владіміра Путіна: останні новини