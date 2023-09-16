Угроза Путину: почему за время войны диктатор сменил 12 военачальников – анализ WP

Российский диктатор Владимир Путин за время войны против Украины сменил уже 12 военачальников российской армии. В первую очередь это связано с тем, что он боится угрозы собственной жизни.

Кроме того, журналисты отметили, что такая кадровая чистка в рядах российской армии свидетельствует о консолидации среди российского командования, которое объединилось вокруг Путина. В то же время неугодные командиры либо исчезают, либо загадочным образом умирают.

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Путин сменяет командующих из-за страха за свою жизнь

Журналисты отметили, что за день до того, как в авиакатастрофе погиб главарь ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин Путин уволил с должности главы военно-воздушных сил России. Именно это было намеком на объединение среди командиров армии страны-агрессорки.

После этого диктатор вместе с главнокомандующим армии России Герасимовым и главой минобороны России Шойгу показательно посетил штаб в Ростове-на-Дону, в котором был один из очагов мятежа Пригожина. Меседж этого визита заключался в том, что Шойгу и Герасимов остаются главными, олицетворяя интересы Путина.

В любом случае, говорят западные аналитики, гибель Вагнера, увольнение и исчезновение регулярных российских военных командиров подчеркивают отсутствие доверия Путина к его военному руководству. Опасаясь измены, российский лидер предпочел лояльность компетентности, и он терпел внутренние распри, ухудшившие его военную машину.

Вспоминают аналитики и отставку генерала Ивана Попова, подвергшего критике министерство обороны страны-агрессорки. В частности, его перенаправили в Сирию, вызвав гнев многих провоенных российских блоггеров. Один из них, Андрей Живов, писал, что переназначение Попова "существенно снизит моральный дух и боеспособность".

Журналисты также пишут и о заместителе министра обороны генерал-полковнике Михаиле Мизинцеве, который был уволен в апреле 2023 года, а затем присоединился к вагнеровцам, никто не видел после мятежа.

В общем, как подсчитали авторы издания с начала вторжения России в Украину с должностей, были устранены по меньшей мере 12 высокопоставленных военачальников. Хотя, кажется, что некоторые были уволены за критические ошибки, других устранили после того, как они критиковали российское командование или жаловались на условия на фронте.

Шойгу все еще остается "у штурвала"

Старший политический помощник заключенного российского политика Алексея Навального Леонид Волков заявил, что у Путина нет другого выбора, кроме как оставить Шойгу главным. Это мужчина объяснил тем, что более талантливый министр обороны представлял бы угрозу президенту, особенно если ему удастся переломить войну в пользу России.

По словам Волкова, триумфальный, знаменитый военный начальник представлял бы подобную угрозу, потенциально активизируя провоенных националистов.

Шойгу незаменим, потому что он очень плох. Поэтому менять его или еще кого-то хуже Путина не имеет смысла. А менять его на кого-то лучшего и того, кто добьется успеха, слишком опасно,

– сказал он.

В то же время многие опальные генералы российские власти непременно переводят в Сирию. Такая участь ожидала генералов Андрея Сердюкова, Александра Чайко и Сергея Киселя.

Сергей Марков, связанный с Кремлем политический консультант, сказал, что устранение Попова свидетельствует о непрерывных расколах в армии и широком недовольстве среди высшего руководства.

В конце концов, по мнению экспертов, внутренняя борьба в российском руководстве сама по себе не приведет к поражению.

Эксперт из российских военных в организации Rand Corp Дара Масикот подчеркнула, что одной из проблем, которая, кажется, остается без внимания, является ухудшение морального состояния российских войск на фронте.

"Эффект этого состоит в том, что мы увидим больше искажений в цепочке командования, где сидящие в Москве на самом деле не понимают, где расположены слабые места на их линии фронта", – сказала она.

В заключение аналитики отметили, что победа Герасимова и Шойгу в противостоянии с Шойгу абсолютно не означает, что они так же "триумфально" победят в войне против Украины.