Нет смысла опровергать чушь бункерного диктатора, ведь с начала вторжения Вооруженные Силы даже не имели такого количества техники. Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что озвучивание таких цифр преследует исключительно пропагандистскую цель.

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Зачем прозвучало столь "громкое" заявление

Российский президент захотел хотя бы таким образом поднять авторитет "второй армии мира", которую сейчас успешно уничтожают Вооруженные Силы. Вероятно, такое циничное заявление должно было повлиять на решение главы КНДР Ким Чен Ына, у которого Путин клянчит оружие.

Такие "громкие" заявления уже не раз звучали от военного преступника. Например, перед приездом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, кремлевский диктатор также озвучивал вымышленные потери Украины. Кроме пустых слов и лжи, Путину больше нечем похвастаться.

Россияне постоянно жонглируют абсолютными фантазиями, что оказывает влияние на внутреннюю аудиторию,

– сказал Чаленко.

В то же время Генштаб Вооруженных Сил ежедневно отчитывается о впечатляющих потерях российских захватчиков. Для того чтобы перебивать эту корректную и правдивую информацию Путину и его муртадам приходится озвучивать ложь, что диктатор и сделал на форуме.

Путин должен показать, что якобы российская армия остается одной из самых "мощных" в мире, но возникает вопрос – зачем тогда эти связи с Ким Чен Ыном. Встреча Путина с главой КНДР лишь подтверждает проблемы страны-агрессора,

– добавил политолог.

С одной стороны, проблемы для россиян создала Украина, а с другой стороны, виновата сама Россия, которая переоценила свои усилия и начала войну.

Что и кому таким образом пытается доказать диктатор: смотрите видео

Колоссальные потери россиян