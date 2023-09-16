Немає сенсу спростовувати нісенітниці бункерного диктатора, адже від початку вторгнення Збройні Сили навіть не мали такої кількості техніки. Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що озвучення таких цифр має виключно пропагандистську мету.

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Навіщо пролунала настільки "гучна" заява

Російський президент захотів хоча б у такий спосіб підняти авторитет "другої армії світу", яку зараз успішно знищують Збройні Сили. Ймовірно, така цинічна заява мала вплинути на рішення глави КНДР Кім Чен Ина, у якого Путін клянчить зброю.

Такі "гучні" заяви вже неодноразово лунали від воєнного злочинця. Наприклад, перед приїздом самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка, кремлівський диктатор так само озвучував вигадані втрати України. Окрім пустих слів й брехні, Путіну більше нічим похизуватися.

Росіяни постійно жонглюють абсолютними фантазіями, що має вплив на внутрішню аудиторію,

– мовив Чаленко.

Водночас Генштаб Збройних Сил щодня звітує про вражаючі втрати російських загарбників. Для того, аби перебивати цю коректну і правдиву інформацію Путіну і його посіпакам доводиться озвучувати брехню, що диктатор і зробив на форумі.

Путін має показати, що нібито російська армія залишається однією з "найпотужніших" у світі, але виникає питання – навіщо ж тоді ці зв'язки з Кім Чен Ином. Зустріч Путіна з главою КНДР лише підтверджує проблеми країни-агресора,

– додав політолог.

З одного боку, проблеми для росіян створила Україна, а з іншого боку, винна сама Росія, яка переоцінила свої зусилля й розпочала війну.

Що та кому у такий спосіб намагається довести диктатор: дивіться відео

Колосальні втрати росіян