Путин сменил командира псковских десантников, совершивших наибольшие зверства на Киевщине

Владимир Путин сменил командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Пскове. Военные из этой дивизии активнее всего издевались над мирным населением Киевской области, в частности в Бучанском районе.

По неизвестной причине 18 апреля вместо генерал-майора Сергея Чубарикина Путин назначил командиром полковника Дениса Шишова. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает 24 канал.

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До этого Шишов командовал 11 десантно-штурмовой бригадой из Улан-Удэ. Во время войны в Украине командовал объединением бригады, которое форсировало Днепр в районе Каховки на Херсонщине.

Какая судьба командовавшего этой дивизией Чубарикина пока неизвестна. О его переводе или повышении пока не сообщалось.

Что стоит знать о псковских десантниках

Чубарикин в период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что его подчиненные причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области

Отметим, что согласно расследованию Conflict Intelligence Team, крупнейшими зверствами в Киевской области отличились десантники из Пскова и Костромы.

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