путин снова заговорил о войне в Украине и роли Запада: главное из выступления агрессора

владимир путин порадовал россиян новым маразматическим выступлением. В нем он вспомнил и о войне в Украине, и "загнивающем" Западе, и Китае.

Президент государства-агрессора в очередной раз отметился искаженными фактами, ложью и пропагандой. Его заявление на московской конференции по безопасности распространили российские СМИ.

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Во всем виноват "коллективный Запад": путин о войне в Украине

В кровавой и жуткой войне, а также убийствах тысяч украинцев оказывается виновата вовсе не россия, которая вторглась на нашу территорию. По мнению путина, вина лежит на "коллективном Западе". Мол, именно он выбрал для украинцев судьбу "пушечного мяса" и занимается реализацией проекта "антироссия". Отметим, что именно кремль и россияне лучше всего настраивают мир против самих себя.

Не обошлось и без традиционного тезиса о "8 годах". путин заявил, что весь мир закрывал глаза на "убийства" мирных жителей Донбасса. Сейчас Запад совершает еще одно "огромное преступление" – помогает Украине бороться с российскими оккупантами, предоставляя оружие.

Для удержания гегемонии им (Западу – 24 канал) нужны конфликты. Именно поэтому они приготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "антироссия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали киевский режим вооружениями,

– заявил путин.

Так называемая "спецоперация", а точнее полномасштабная война, была, по словам путина, всего лишь реакцией на "преступления" Запада.

Поражают и слова российского агрессора о том, что Запад пытается заставить независимые государства подчиниться своей воле. Кажется, что старый маразматик просто перепутал слово и должен был сказать – россия. Ведь именно россия фактически оккупировала беларусь и хочет полностью покорить себе Украину.

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Смешит то, что государство, которое уже несколько стран Европы признали спонсором терроризма, вызывалось "гарантировать права" всех народов, а также строить демократический мир, о котором в россии вообще никто ничего не слышал.

путин отреагировал на поездку Пелоси на Тайвань

Поездку спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань владимир путин назвал "частью целенаправленной стратегии по дестабилизации в регионе". Мол, США хотят хаоса в мире и "не уважают" суверенитет Китая.

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