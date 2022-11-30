Война до последнего россиянина: почему Путину придется объявить всеобщую мобилизацию

У Кремлевского диктатора нет вариантов для остановки боевых действий в Украине без потери собственных политических позиций в России. Впрочем, продолжение войны так же не идет на пользу Владимиру Путину, однако откладывает агонию его режима.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, высшее военно-политическое руководство действительно рассматривает варианты объявления полной мобилизации в России в начале 2023 года. Вместе с этим в Кремле думают над введением в стране-агрессоре военного положения, потому что других опций для затягивания войны у Путина просто не осталось.

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Однако ситуация на поле боя сейчас такова, что лучших вариантов для России буквально не существует.

Накануне заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что оккупантам говорят, что для победы нужно мобилизовать 5 миллионов человек и даже допускают введение военного положения в стране. Как отметил Громов, главное военно-политическое управление России подготовило и разослало в войска документ под названием "Выводы войны с НАТО в Украине".

Полная мобилизация подорвет режим, но продолжит агонию

Оценивая возможности Путина собрать на войну еще несколько сотен тысяч россиян, следует анализировать результаты так называемой "частичной мобилизации", когда за несколько месяцев режиму удалось загрести в армию около 300 тысяч человек.

При этом никаких серьезных бунтов или сопротивления со стороны общества из-за мероприятий по мобилизации осенью 2022 года не было. "Чмобики" молча шли на убой без снаряжения и подготовки, а их семьи никак не сопротивлялись тому, что муж или сын погибнет в Украине.

Конечно, огромному количеству русских мужчин никак не нравилась идея оторваться от собственного дивана и оказаться в холодном окопе. Поэтому многие убежали из страны или скрывались от военкоматов.

Совершенно логично, что объявление полной мобилизации приведет к усилению давления на население со стороны властей и силовиков, а также увеличит количество уклоняющихся. Тем более, что после "частичной" всем стало понятно, насколько ужасно отношение государства к солдатам.

Тем не менее, в случае, если Путин решит окончательно пойти ва-банк и забросать ВСУ сотнями тысяч или даже миллионами мобиков, ему точно удастся собрать огромное количество смертников.

К сожалению, нельзя говорить, что российская военная система едва выдержала пробную мобилизацию, продолжавшуюся с конца сентября. Однако смогут ли военкоматы и полицейские собрать, скажем, 500 тысяч или даже миллион "Ванек" так же быстро и беспроблемно, – вопрос риторический.

Ведь даже у максимально рабского российского общества может возникнуть немало вопросов к Путину. Как же так случилось, что Россия теряет те территории, которые объявила своими, контрактной армии как таковой уже давно нет, а от "частичной" до полной мобилизации прошло меньше полугода? При этом власти постоянно говорят, что "спецоперация" идет по плану.

К тому же нет никаких сомнений, что определенная часть населения будет выражать негодование методами проведения этой мобилизации. Ведь облавы и охоты за мужчинами будут на уровне временно оккупированных территорий, где людей хватали даже без ног и рук.

Понятно, что никто из россиян не будет протестовать против самой идеи войны с Украиной. Как показала практика, население Московии волнует не то, что их солдаты гибнут на чужой земле, а то, что орду плохо обеспечивают и не готовят к участию в боевых действиях.

Конечно же, псевдолибералы и "оппозиционеры" могут и дальше просить план Маршала для России и рассказывать о том, как "русские не хотят воевать". Но им стоит посмотреть на поля под Бахмутом и подумать, почему же десятки тысяч мобилизованных идут на убой волна за волной, если "война непопулярна среди россиян".

Как отмечают в разведке Великобритании, "мобилизованные" в большом количестве гибнут именно в Донецкой области.ведь именно этот город Путин приказал захватить еще в начале осени. Заметим, что враг буквально разбивается об обустроенные оборонительные полосы украинского войска.

Тем не менее, всеобщая мобилизация не решит проблем Путина и не поможет ему выиграть войну, а лишь продолжит агонию террористического режима.

"Часточная" мобилизация не привела к изменениям на фронте

Уже сейчас можно констатировать, что России не удалось выполнить план, который Путин и его окружение возлагали на мероприятия по нескрываемой мобилизации.

Как и в случае с третьим армейским корпусом, "чмобики" "растворились" на разных участках фронта, ведь контрнаступление Украины заставляло командование забрасывать десятки тысяч новоиспеченных солдат на передовую без слаживания, техники и снаряжения. Российские генералы не имели возможности быстро собрать какой-нибудь большой и эффективный наступательный кулак из мобилизованных, потому что за время его формирования страна-агрессор могла бы потерять не только правобережную Херсонщину, но и весь юг Украины вместе с Крымом.

При этом те резервы мобилизованных, которые Путин еще не бросил в бой, вполне могут повторить судьбу других "чмобиков", то есть служить мясом, которым будут затыкать дыры на тех или иных участках фронта.

Заметим, что российские СМИ со ссылками на источники в ФСБ и вражеском Генштабе писали о том, что уже в ближайшее время количество убитых россиян может превысить 100 тысяч – и это будут преимущественно мобилизованные.

Конечно, у России еще остается вариант отправить все имеющиеся и незадействованные силы в наступление на Волынь или Киев, однако их критически не хватит для каких-то решительных прорывов и захвата существенной части украинской территории.

В то же время усилить имеющиеся резервы "чмобиков" мужчинами, которых будут собирать на войну после Нового года в случае всеобщей мобилизации, Путин также не сможет. Ведь на пополнение своего незадействованного войска сотнями тысяч человек уходит немало времени.

Даже если Кремль действительно захочет за счет полной мобилизации формировать какие-то существенные ударные формирования для дальнейших наступлений, сбор в одном месте хотя бы 100 – 200 тысяч "Ванек" займет у него по меньшей мере несколько месяцев.

Общая мобилизация окончательно убьет экономику

На самом же деле главной проблемой диктатора и его приспешников является не какое-то эфемерное нежелание россиян погибнуть "за родину", а экономическая ситуация в России. После объявления "долевой" мобилизации не прошло и трех месяцев, как на болотах начался вой о невыплатах "чмобикам" зарплаты.

Заметим, чтоЭто связано с неподготовленными мобилизованными, которых сразу бросили на фронт. Если летом сумма компенсаций, выплачиваемых погибшим и раненым, оценивалась почти в 1 миллиард долларов ежемесячно, то за последний месяц войны она превышает 3,5 миллиарда долларов.

Миллионы россиян, которых так или иначе затронула мобилизация, столкнулись с новой для себя реальностью: они узнали, что государство не способно обеспечить их родителей/сыновей/мужей всем необходимым, а покупать снаряжение нужно за свои деньги. Также открытием для них стало то, что у России нет возможности платить всем мобилизованным зарплаты, боевые и компенсации, а за погибшего будут давать продуктовый набор вместо новой "Лады".

Если быть откровенным, то московиты экономически не потянули даже "частичную" мобилизацию, потому что для содержания войска и поддержки хоть какой-то жизнедеятельности "за поребриком" им пришлось очень серьезно залезть в резервный фонд. Даже без военного положения и каких-либо открытых дополнительных наборов в армию Россия тратит гораздо больше денег, чем зарабатывает. И это только начало, ведь последствия нефтегазовых санкций в полной мере население страны-агрессора еще не ощутило.

Так что если Путин все же решит окончательно "закрутить гайки" орде, буквально через пару месяцев его верные фанаты могут встретиться с жестокой реальностью: их будут забрасывать на убой бесплатно. Без техники и с пушками времен Второй мировой.

Общая мобилизация не просто ускорит экономическую смерть России, а станет для нее последним гвоздем в гроб, и это Путин не может не понимать.

Впрочем, рискнет ли он оставить все многомиллионное население без средств к существованию ради продолжения войны? Здесь ответ однозначен, ведь единственная адекватная опция для сохранения хотя бы какого-нибудь будущего России – полный вывод войск из Украины, включая Крым и Донбасс, а на это кровавый диктатор не пойдет никогда.