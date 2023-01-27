Путин хочет "расширить" российские границы на Севере

Кремлевский диктатор Владимир Путин снова хочет "расширять" границы России. Теперь свои претензии диктатор выдвигает на шельф Северного Ледовитого океана.

Для этого глава Кремля даже созвал заседание Совбеза. Совещание как раз посвятили территориальным претензиям России по расширению границ своего континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

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Что там снова задумал Кремль

Россия еще с 2021 года грезит "расширением" северных границ. Тогда Москва обратилась к ООН с просьбой пересмотреть континентальный шельф в Северном Ледовитом океане. Причина проста – залежи нефти и газа, которые могут залегать под территорией, на которую претендует страна-агрессор.

Однако на эти залежи претендуют Дания и Канада. Также к ним присоединилась Норвегия, являющаяся теперь главным поставщиком газа в Европе. В Осло заявили о желании расширить исследование континентального шельфа океана.

. Согласно международному праву, континентальным шельфом считают территорию в основном мелководья, граничащую с береговой линией страны и считающуюся продолжением ее территории. Это позволяет эксплуатировать природные ресурсы океана, в том числе и вышеупомянутые залежи нефти и газа.

В Кремле не сообщают подробностей заседания Совбеза, которое состоялось 27 января. Известно только, что на нем присутствовали министр обороны Сергей Шойгу и глава внешней разведки Сергей Нарышкин.

Амбиции Кремля тревожат соседей России в Арктике, особенно после начала российского вторжения в Украину. В частности, члены НАТО активизировали проведение военных учений в Северном Ледовитом океане.

Путин и "расширение" России

По площади Россия является самой большой страной в мире и занимает более 17 миллионов квадратных километров. Российское руководство вместо того, чтобы заниматься этой территорией и заботиться о благосостоянии своего населения, ведет захватнические войны против соседних государств.

В 2014 году россияне незаконно аннексировали полуостров Крым, устроив там псевдореферендум. После этого Путин объявил украинский полуостров якобы по российской территории. Этого абсурда не признало ни одно цивилизованное государство – только российские сателлиты.

В 2022 году россияне снова повторили сценарий с псевдореферендумами, чтобы закрепить хоть какой-то результат проваленной попытки захвата Украины. В конце сентября в Кремле произошло незаконное провозглашение Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей по частям России. Однако, как и в ситуации с Крымом, цивилизованный мир не признает этих попыток аннексии.