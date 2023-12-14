Пока Путин говорит о "сохраненных жизнях": десантники России понесли большие потери возле Крынок

Владимир Путин впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину отважился на пресс-конференцию и так называемую "прямую линию" с прессой и народом. В ходе своего монолога он прокомментировал ситуацию в Херсонской области.

Российский диктатор пытался объяснить то, что украинские военные уже зашли на левый берег Днепра в Херсонской области. После заявления Суровикина о "непростых решениях" по выходу из Херсона, Путин решил заявить о "сохранении жизней".

Смотрите также Первая пресс-конференция с 24 февраля: Путин сделал циничное заявление о мире в Украине

Что сказал Путин о ситуации на левом берегу Херсона

Российский диктатор цинично заявил, что якобы российские оккупанты не просто сбежали из части левобережной Херсонщины под атаками ВСУ, а сделали это ради "сохранения жизней".

Кстати, на фоне колоссальных потерь врага в личном составе это заявление звучит достаточно абсурдно. Ведь только по состоянию на утро 14 декабря Россия за минувшие сутки потеряла на фронте 1300 единиц личного состава, почти за 2 года войны – 342 800 солдат.

ВСУ сосредоточили удары артиллерией на очень узком участке берега. Для того чтобы сохранить жизнь ребят, было принято решение отойти на несколько метров, туда зашли украинские войска,

– заявил Путин.

По его словам, украинские военные в Крынках Херсонской области предприняли попытку "прорваться на левый берег Днепра и обеспечить движение в направлении Крыма". Путин убеждает, что якобы там плацдарм ВСУ составляет 1200 метров в длину и 300 метров в ширину. По его словам, якобы элитные украинские войска несут там "большие потери из-за проблем со снабжением через Днепр".

Украинские потери в разы меньше российских. Буквально недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказывал, что только на Востоке Украины потери россиян в 8 раз больше , чем потери сил обороны.

В свою очередь Путин продолжает говорить, что якобы он приказал военным "не спешить их (ВСУ – 24 Канал) оттуда выдавливать". По словам диктатора, якобы россияне "постепенно будут плацдарм ликвидировать".

Хотя Наталья Гуменюк утром 14 декабря рассказывала, что, несмотря на вражеские штурмы, ни одной позиции на левобережье Херсона Вооруженные Силы Украины россиянам не сдали.

Британская разведка заявила о безумных потерях России возле села Крынки в Херсонской области

Разведка Великобритании сообщила 14 декабря, что в начале декабря 2023 года вновь сформирована 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия воздушно-десантных войск России (ВДВ) с высокой вероятностью:

испытала чрезвычайно большие потери;

не выполнила поставленные задачи во время боевого дебюта в Херсонской области.

Операция состоялась после присоединения дивизии к Днепровской группировке российских войск и попытке выбить украинский плацдарм у села Крынки на восточном берегу Днепра,

– объяснили разведчики.

По их данным, вражеская воздушно-десантная дивизия получила плохую поддержку авиацией и артиллерией, а многие военнослужащие, вероятно, были неопытные.

Британские аналитики объяснили, что после этого российские военные блоггеры стали призывать командующего Днепровской группой войск генерал-полковника Михаила Теплинского уйти в отставку. Это, со своей стороны, явилось ударом по репутации последнего, как одного из самых способных российских полевых командиров на войне.