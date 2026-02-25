Консервативный сценарий, – подполковник ВСУ предположил, сколько еще продлится война
- Ни одна из сторон не изменила своих ключевых условий завершения войны, несмотря на переговоры.
- Подполковник Тарас Березовец считает, что следует готовиться к длительному противостоянию.
Несмотря на активизацию переговоров и публичные заявления о мирном процессе, ни одна из сторон не изменила своих ключевых условий завершения войны. Обсуждаются технические детали, выборы и другие вопросы, однако это не означает приближения реального мира.
Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец в эфире 24 Канала объяснил, почему переговорная активность выглядит скорее политической демонстрацией. По его словам, при нынешнем ходе событий следует готовиться к длительному противостоянию.
Смотрите также "Америка сильная, но делает недостаточно": Зеленский в годовщину вторжения обратился к Трампу в годовщину вторжения
Зачем Путину нужна переговорная картинка?
Нынешняя активность вокруг переговоров не означает изменения позиции Кремля. Россия не сдвинулась со своих требований, а сам процесс нужен прежде всего для внешнего эффекта. Речь идет о создании впечатления диалога, в частности для американской стороны.
Путину это нужно, чтобы создавать картинку для Дональда Трампа,
– отметил Березовец.
По его словам, Кремль пытается избежать усиления санкционного давления. Особенно чувствительной для Москвы является тема теневого флота и арестов судов, которые используются для обхода ограничений.
Вниманию! Сергей Стуканов заявил, что Россия использует переговорный процесс как инструмент давления и постепенно выдвигает новые требования. По его словам, вопрос Донбасса остается ключевым для Москвы, а уступки могут сопровождаться появлением дополнительных условий. Он также отметил юридические ограничения по проведению референдума по территориальным вопросам. Нынешняя финансовая и военная поддержка Запада создает для Украины стабильные позиции по сравнению с предыдущим годом.
Именно экономический фактор, по его мнению, остается одним из ключевых рисков для России.
Именно этого боится Путин – что война экономически продлится, а ситуация внутри России не выглядит бессмертной,
– подчеркнул он.
Он добавил, что даже российские чиновники уже публично предупреждают о сложной экономической ситуации. Однако это еще не означает автоматического завершения войны.
Экономические проблемы России не остановят войну мгновенно
Сложная ситуация в российской экономике действительно создает предпосылки для изменений. Речь идет об инфляционном давлении, задержки выплат в регионах, ограничения социальных программ и сокращение инвестиций. Однако эти факторы не означают быстрого краха системы.
Это приближает нас к миру, но это не будет одномоментно,
– подчеркнул Березовец.
По его словам, даже если экономический кризис в России будет углубляться, Кремль имеет исторический опыт функционирования в условиях жесткой экономии. И Россия, и Советский Союз в прошлом продолжали агрессивную политику даже в кризисные периоды. Поэтому ожидать, что экономические трудности автоматически заставят Москву прекратить войну, не стоит.
Следует настраиваться на марафон,
– отметил он.
Он подчеркнул, что при таком ходе событий более реалистичным выглядит длительный сценарий. Именно его он назвал консервативным в нынешних условиях.
Важно! Европейские чиновники предполагают, что война может продолжаться еще 1 – 3 года. Павел Лакийчук отметил, что долгосрочные прогнозы делать сложно, однако по ситуации на фронте можно говорить о ближайших месяцах. По его словам, Россия не демонстрирует готовности сворачивать боевые действия и, вероятно, готовит ресурсы для продолжения наступательных действий весной или летом. В то же время Кирилл Буданов сообщил о наличии определенного прогресса на переговорах и анонсировал новую встречу с участием США.
Даже при углублении экономических проблем в России не стоит рассчитывать на быстрый перелом. Инфляция, сокращение социальных расходов и трудности с набором контрактников создают дополнительное давление, но не парализуют систему мгновенно.
При таком ходе событий консервативный сценарий – война продлится минимум полтора-два года,
– отметил Березовец.
Он отметил, что этот прогноз не является оптимистичным, но его следует воспринимать трезво. Речь идет не о фиксированном сроке, а об оценке на основе нынешних тенденций на фронте и в экономике противника. По его словам, именно поэтому обществу нужно готовиться к длительному противостоянию, а не ждать быстрых решений.
Что известно о ходе мирных переговоров:
- Андрей Городницкий очертил два возможных сценария, при которых Россия могла бы вывести войска: смена политического руководства в Кремле или неспособность продолжать боевые действия из-за внутренних или экономических факторов. Он отметил, что оба варианта не являются быстрыми, хотя первый может возникнуть при определенных политических обстоятельствах. По его словам, территориальный вопрос остается главным в позиции российской стороны на переговорах.
- Игорь Рейтерович сообщил, что в информационном пространстве обсуждаются варианты демилитаризованной зоны или синхронного отвода войск на Донбассе, однако их практическая реализация вызывает сомнения. По его словам, Украина готова обсуждать различные форматы, но неизвестно, согласится ли на них Россия. Отдельно отмечается, что вопрос контроля над Запорожской АЭС планируют обсудить во время следующего раунда переговоров.