Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець в ефірі 24 Каналу пояснив, чому переговорна активність виглядає радше політичною демонстрацією. За його словами, за нинішнього перебігу подій слід готуватися до тривалого протистояння.

Дивіться також "Америка сильна, але робить недостатньо": Зеленський у роковини вторгнення звернувся до Трампа

Навіщо Путіну потрібна переговорна картинка?

Нинішня активність навколо переговорів не означає зміни позиції Кремля. Росія не зрушила зі своїх вимог, а сам процес потрібен передусім для зовнішнього ефекту. Йдеться про створення враження діалогу, зокрема для американської сторони.

Путіну це потрібно, аби створювати картинку для Дональда Трампа,

– зазначив Березовець.

За його словами, Кремль намагається уникнути посилення санкційного тиску. Особливо чутливою для Москви є тема тіньового флоту та арештів суден, які використовуються для обходу обмежень.

До уваги! Сергій Стуканов заявив, що Росія використовує переговорний процес як інструмент тиску та поступово висуває нові вимоги. За його словами, питання Донбасу залишається ключовим для Москви, а поступки можуть супроводжуватися появою додаткових умов. Він також наголосив на юридичних обмеженнях щодо проведення референдуму з територіальних питань. Нинішня фінансова та військова підтримка Заходу створює для України стабільніші позиції порівняно з попереднім роком.

Саме економічний фактор, на його думку, залишається одним із ключових ризиків для Росії.

Саме цього боїться Путін – що війна економічно триватиме, а ситуація всередині Росії не виглядає безсмертною,

– наголосив він.

Він додав, що навіть російські урядовці вже публічно попереджають про складну економічну ситуацію. Однак це ще не означає автоматичного завершення війни.

Економічні проблеми Росії не зупинять війну миттєво

Складна ситуація в російській економіці дійсно створює передумови для змін. Йдеться про інфляційний тиск, затримки виплат у регіонах, обмеження соціальних програм та скорочення інвестицій. Проте ці фактори не означають швидкого краху системи.

Це наближає нас до миру, але це не буде одномоментно,

– наголосив Березовець.

За його словами, навіть якщо економічна криза в Росії поглиблюватиметься, Кремль має історичний досвід функціонування в умовах жорсткої економії. І Росія, і Радянський Союз у минулому продовжували агресивну політику навіть у кризові періоди. Тому очікувати, що економічні труднощі автоматично змусять Москву припинити війну, не варто.

Слід налаштовуватися на марафон,

– зазначив він.

Він підкреслив, що за такого перебігу подій більш реалістичним виглядає тривалий сценарій. Саме його він назвав консервативним у нинішніх умовах.

Важливо! Європейські посадовці припускають, що війна може тривати ще 1 – 3 роки. Павло Лакійчук зазначив, що довгострокові прогнози робити складно, однак за ситуацією на фронті можна говорити про найближчі місяці. За його словами, Росія не демонструє готовності згортати бойові дії та, ймовірно, готує ресурси для продовження наступальних дій навесні або влітку. Водночас Кирило Буданов повідомив про наявність певного прогресу на переговорах і анонсував нову зустріч за участі США.

Навіть за поглиблення економічних проблем у Росії не варто розраховувати на швидкий перелом. Інфляція, скорочення соціальних витрат і труднощі з набором контрактників створюють додатковий тиск, але не паралізують систему миттєво.

За такого перебігу подій консервативний сценарій – війна триватиме щонайменше півтора-два роки,

– зазначив Березовець.

Він наголосив, що цей прогноз не є оптимістичним, але його варто сприймати тверезо. Йдеться не про фіксований термін, а про оцінку на основі нинішніх тенденцій на фронті та в економіці противника. За його словами, саме тому суспільству потрібно готуватися до тривалого протистояння, а не чекати швидких рішень.

