Про це у розмові з 24 Каналом розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, наголосивши, що б змусило Кремль припинити бойові дії в Україні. Він припустив, наскільки швидко це могло б реалізуватися.

Читайте також Росія може використати перемир'я як пастку та вдарити по Україні найближчим часом, – ISW

Що змусить росіян повернути українські території?

Городницький наголосив, що Росія може вивести свої війська з України за двох обставин.

Перша – це зміна режиму в країні-агресорці. Гіпотетично це можливо за певних обставин, якщо відбудеться палацовий переворот. Він може призвести до того, що хтось в оточенні Володимира Путіна візьме владу в свої руки і домовиться із західним світом, щоб відновити російську економіку, зв'язки і повернути території, які вони захопили із порушення міжнародного законодавства,

– зазначив доктор філософії.

За таких обставин, на його думку, можливе припинення вогню з ймовірністю 99%. А от повернення території – вже під питанням, тому що при владі в Росії залишиться та сама зграя, яка намагатиметься втриматися у Кремлі, перебрати на себе всю відповідальність, завести свої еліти на ті чи інші посади та домовитися із США.

До слова. Як зазначив глава ОПУ Кирило Буданов, росіяни на останньому раунді перемовин не порушували питання виборів в Україні. Найголовніше питання для Росії – це території. Позиція російської делегації, за словами Буданова, "віддайте нам Донбас", а все інше – це другорядне.

"Друга обставина, за якої Путін може вивести російські війська з України, це його неспроможність проводити бойові. Це також доволі релевантний варіант, але, на жаль, не в найближчому майбутньому", – пояснив він.

Попередній варіант, на його думку, імовірніший і може відбутися у будь-який момент. Його реалізація залежить від згуртованості еліт, які намагатимуться ліквідувати владу.

Наприклад, похід Євгена Пригожина на Москву був дуже неочікуваним, але гіпотетично він міг би закінчитися для України дуже позитивним результатом,

– відзначив Андрій Городницький.

Тому будемо розраховувати на те, щоб зруйнувати економіку Росії через певний час – рік, два, три. Після її неспроможності проводити бойові дії, можемо, за його словами, вигнати росіян в українських територій. Однак це не є швидким варіантом.

Як просуваються мирні перемовини?